Elevii sunt nemultumiti ca actuala dezbatere privind planurile cadru pentru liceu nu include posibilitatea ca fiecare sa-si aleaga optionalele: Propunem regandirea conceptului de Curriculum la Decizia Scolii (CDS) in Curriculum la Decizia Elevului (CDE)

Comunicatul Asociatiilor de elevi:

Ref.: Asociatiile de elevi din Romania considera lipsite de subsanta discutiile pe marginea propunerilor de planuri-cadru pentru liceu si se declara ingrijorate ca nu va exista o reforma curriculara reala. Reprezentantii elevilor propun regandirea din temelii a modului in care se studiaza materiile optionale.

Asociatiile de elevi din Romania - Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) considera lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile Ministerului Educatiei Nationale (MEN) de modificare a planurilor-cadru de invatamant pentru filiera teoretica a invatamantului liceal. In calitate de reprezentanti ai elevilor consideram ca este necesar ca discutiile despre reforma curriculara sa excedeze o simpla dezbatere despre ce materii trebuie studiate si care sa fie numarul de ore al fiecarei discipline.

Reforma curriculara reprezinta una din conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplinim daca ne dorim ca sistemul de invatamant romanesc sa se dezvolte. Consideram insa ca o discutie izolata despre reforma curriculara nu este productiva, iar pentru a avea rezultatul scontat este nevoie ca impreuna cu aceasta sa fie adoptat un plan de masuri in domenii precum formarea initiala si continua a cadrelor didactice, evaluarea elevilor, descentralizarea unitatilor de invatamant si baza materiala a acestora. Avand in vedere directia in care se indreapta in prezent discutiile pe marginea propunerilor de planuri-cadru, ne exprimam ingrijorarea ca nu va exista o reformare reala a designului curricular, iar viitoarele planuri-cadru nu vor fi corelate cu profilul absolventului, ceea ce ne dorim de la elevul de liceu atunci cand finalizeaza clasa a XII-a, precum si cu modul in care vrem sa arate pe termen lung scoala si societatea romaneasca.

Conform art. 80, alin. (1) din Legea educatiei nationale, sistemul de invatamant preuniversitar este centrat pe beneficiarii acestuia. Din nefericire, suntem nevoiti sa constatam cu stupoare, in calitate de reprezentanti ai beneficiarilor sistemului de invatamant din Romania, elevii, ca in contextul discutiilor privind planurile-cadru aceasta norma imperativa a legii educatiei este tratata in continuare cu dispret. Si in propunerile inaintate de MEN, la fel ca in planurile-cadru aflate in vigoare, dezvoltarea individuala a elevilor este ignorata, numarul de ore pe care elevul le poate studia la discipline optionale fiind in continuare insignifiant. Daca in ciclul inferior (clasele a IX-a si a X-a) avem un minim de o ora pe saptamana, in cazul ciclului superior (clasele a XI-a si a XII-a) numarul minim de ore pentru materiile optionale variaza intre doua si patru pe saptamana, in conditiile in care in prezent este de patru, respectiv cinci, in functie de profil.

In acest context, consideram necesara aducerea in discutie si a modului in care materiile optionale se studiaza in scoala. De aceea, propunem regandirea conceptului de Curriculum la Decizia Scolii (CDS) in Curriculum la Decizia Elevului (CDE). Daca in prezent, materiile optionale, denumite formal CDS, sunt studiate la nivelul unei clase si alese cu majoritatea elevilor din respectiva clasa, lansam public propunerea ca fiecare elev sa se poata inscrie la materiile optionale pe care le doreste, fiind formate grupe la nivelul unitatii de invatamant, cu elevi apartinand mai multor clase. Catalogam actuala formula de alegere a materiilor optionale ca fiind desueta, in neconcordanta cu principiile si viziunea pe care trebuie sa le aiba un sistem modern de invatamant, adaptat secolului XXI. Fiecare elev este diferit prin personalitatea sa si modul diferit de a vedea lucrurile, iar din acest motiv obligarea tuturor sa studieze o anume disciplina optionala, pe care nu si-o doresc, reprezinta o eroare cu efecte pe termen lung, care inhiba dezvoltarea beneficiarilor sistemului de invatamant.

In anul 2018, momentul in care Romania sarbatoreste Centenarul statului modern, solicitam tuturor reprezentantilor spectrului politic sa acorde educatiei locul pe care il merita pe agenda publica si sa trateze cu responsabilitate si seriozitate dezbaterea despre viitorul invatamantului romanesc. Romania de maine nu se poate construi decat pe fundatia unei educatii de calitate, care sa ofere sanse egale de dezvoltare tuturor copiiilor, facilitand atingerea potentialului maxim al fiecaruia.

"Ultima reforma curriculara la nivelul invatamantului liceal din Romania a fost in perioada 1998-1999. Ceea ce inseamna ca ultima generatie care finalizeaza liceul pe baza actualelor planuri-cadru, in iunie 2021, va <<aniversa>> si 23 de ani de cand acestea sunt in vigoare. In momentul de fata invatamantul romanesc ii pregateste pe elevi pentru trecut, nicidecum pentru prezent si viitor. Discutia despre planurile-cadru si reforma curriculara trebuie sa reprezinte mai mult decat o dezbatere sterila pe niste tabele cu disciplinele pe care le studiaza elevii si numarul de ore al fiecareia. In primul rand, trebuie sa stabilim pentru ce tip de societate dorim sa ii pregatim pe elevi, ceea ce inseamna in mod obligatoriu ca reforma curriculara trebuie sa fie corelata cu profilul de formare al absolventului, aprobat de Ministerul Educatiei in anul 2015. Or, in prezent acest lucru nu se intampla, designul curricular propus neputand conduce la finalitatile pe care un absolvent de invatamant liceal trebuie sa le aiba", a declarat Constantin-Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.

Semneaza:

Asociatia Elevilor din Constanta

Asociatia Elevilor din Calarasi

Asociatia Elevilor din Maramures

Asociatia Elevilor din Bacau

Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a transmis miercuri printr-un comunicat ca dezbaterile regionale privind proiectele si programele scolare se vor desfasura dupa urmatorul program: Constanta (19 ianuarie), Targu Jiu (22 ianuarie), Bacau (23 ianuarie) si Cluj-Napoca (25-26 ianuarie).