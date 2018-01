GRECO, organismul anti-coruptie al Consiliului Europei, raport foarte critic la adresa Romaniei: Global nesatisfacator. Critici pentru Tariceanu si Parlament

GRECO critica si conduita Parlamentului fata de cererile DNA de ridicare a imunitatii pentru parlamentarii cercetati penal, precum si declaratia lui Calin Popescu Tariceanu (art. 56-57): "Președintele uneia dintre Camere a mers atât de departe, încât în octombrie 2016 (adică cu două luni înainte de alegerile parlamentare) a emis o declarație prin care a criticat activitatea generală a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a invitat membrii ambelor Camere să refuze să voteze într-un mod sau altul privind cererile DNA până la sfârșitul legislaturii. GRECO consideră că astfel de declarații generale subminează în mod clar credibilitatea și activitatea sistemului de justiție penală și contrazic standardele anticorupție ale Consiliului Europei privind imunitățile".Raportul noteaza si lipsa de transparenta a celor trei legi ale Justitiei, retinand atat protestele masive de strada, cat si protestul magistratilor: "GRECO nu poate ignora faptul că, ulterior furnizării informațiilor în luna iunie, Guvernul a prezentat în august 2017 o propunere / pachet legislativ privind sistemul judiciar, care a condus la un nou val de proteste masive și reacții negative, care au considerat că propunerile reprezintă o amenințare la adresa independenței sistemului judiciar. Profesia magistraților s-a alăturat în mare parte protestelor".Romania si Bulgaria cer sa adere la spatiul fara granite interne creat in 26 de tari europene, dar candidaturile lor sunt blocate din 2011 de alte state care invoca problemele de coruptie si criminalitate organizate, in ciuda avizurilor favorabile emise de Comisia Europeana.Cele doua candidaturi sunt conectate si orice problema se inregistreaza in una dintre tari o afecteaza automat si pe cealalta.Raportul publicat marti de GRECO, organismul anticoruptie al Consiliului Europei, critica lipsa de actiune a autoritatilor romane in lupta impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor.13 recomandari fusesera formulate de GRECO, dar Romania "a implementat satisfacator sau a tratat in mod satisfacator" doar doua dintre acestea. Alte patru recomandari au fost partial implementate si sapte deloc."GRECO considera ca masurile luate de autoritatile romane pentru implementarea recomandarilor formulate in raportul de evaluare aferent rundei a patra sunt foarte limitate. Acesta concluzioneaza ca nivelul actual foarte scazut al respectarii recomandarilor este 'global nesatisfacator'", se arata in raportul GRECO."Masurile necesare pentru a face sistemul judiciar mai receptiv la riscurile de integritate sunt intr-o faza incipienta, in special atunci cand este vorba de rolul mai activ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si al Inspectiei Judiciare in materie de analiza, informare si indrumare si de consolidarea rolului si eficacitatii celor care exercita functii de conducere in instante si parchete" se arata in raport.GRECO deplange si "absenta unor actiuni concrete pentru a se asigura ca numirea si revocarea procurorilor din functii de conducere inalte implica un proces atat transparent, cat si bazat pe criterii obiective" si recomanda ca CSM "sa aiba un rol mai puternic in aceasta procedura".De asemenea, institutia Consiliului European se declara ingrijorata de "amploarea criticii publice" in ceea ce priveste seria de "propuneri si contrapropuneri privind numirile, procedura disciplinara si alte aspecte", unele aspecte fiind "percepute ca o incercare de a submina independenta sistemului judiciar"."Se pare ca trei proiecte de legi au fost inregistrate la Parlament in data de 31 octombrie, pentru adoptare prin utilizarea procedurii de urgenta. Acest lucru este regretabil, deoarece implicatiile lor reale privind recomandarile GRECO si, eventual, alte subiecte care fac obiectul raportului de evaluare aferent rundei a patra, nu sunt destul de clare in acest stadiu.GRECO va trebui sa examineze mai detaliat impactul acestor legi, atunci cand vor fi disponibile informatii adecvate care pot fi analizate. GRECO ia nota ca, in data de 29 noiembrie, Procurorul General a emis o declaratie publica in care a exprimat critici referitor la diferite propuneri, inclusiv cu privire la faptul ca Inspectia Judiciara nu va mai functiona in cadrul CSM, la instituirea unei sectii specializate (in cadrul parchetului) pentru investigarea magistratilor, la inasprirea conditiilor pentru raspunderea materiala a magistratilor pentru erori judiciare", se mai arata in raport.