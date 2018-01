Directorul ANM, Elena Mateescu: Judetele din Moldova, sub cod portocaliu pana la ora 17.00. Vom da o noua informare la ora 22.00

"Ramanem in continuare pana la ora 22.00 sub incidenta atentionarii meteorologice de cod galben, pentru ca in Moldova, in Dobrogea, in nordul Olteniei si pe arii restranse in nordul Munteniei vor predomina ninsorile. Codul portocaliu pentru Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de curbura va expira la ora 20.00 si viteza vantului la rafala in aceste zone va depasi 80-90 de km/ ora pana spre 120-140 de km/ora, viscolind ninsoarea si troienind zapada. Vizibilitatea va fi una redusa, in continuare sub 50 de metri, iar codul portocaliu pentru judetele din Moldova, Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau va ramane in vigoare pana la ora 17.00 pentru ca aici intensificarile de vant se vor mentine, vor fi in continuare sustinute 75-85 de km/ora si temporar va ninge viscolit", a declarat Elena Mateescu la videoconferinta cu prefectii organizata la nivelul MAI.Directorul general la Administratia Nationala de Meteorologie a precizat ca, joi, la ora 22.00, vor fi actualizate mesajele meteorologice si va fi emisa o informare meteorologica, "pentru ca, in continuare, in partea de vest, centru si nord a tarii se vor semnala pe arii extinse precipitatii, izolat in rest"."Vor fi ploi in Banat, Crisana, Oltenia, precipitatii mixte in Maramures, ninsori in restul tarii. Vantul va avea intensificari in special in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte. Pentru zona de munte vom mentine in continuare codul galben si pe parcursul noptii pentru maine (vineri - n.r.). Pentru sambata vom avea in continuare un aspect de vreme inchisa cu ploi in sud, centru, est si izolat in rest. La munte si in partea de nord a tarii va ninge, vantul din nou va prezenta intensificari in sud, est si la munte unde vor fi posibile, din nou, situatii de spulberare a zapezii. Si, de asemenea, sfarsitul de saptamana, pentru duminica, din nou aria precipitatiilor se va putea extinde dinspre partea de vest a tarii si este posibil sa cuprinda toata tara. Vom actualiza toate mesajele meteorologice si vor fi transmise in timp util", a mai spus Mateescu.