CSM - aviz negativ pe modificarea legilor Justitiei initiata de Catalin Radulescu (surse)

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative pentru modificarea Legii numarul 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, "presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora ar trebui sa fie numiti de Senatul Romaniei, avand in vedere ca acesta din urma exercita un mandat de reprezentativitate dat de popor ca detinator al suveranitatii nationale".In document se mai arata ca propunerea ar trebui sa apartina ministrului Justitiei, ca reprezentant al ministerului care vegheaza la respectarea puterii judecatoresti, ca una dintre cele trei puteri statale fundamentale, fiind, de asemenea, necesar avizul CSM, ca reprezentant al magistratilor.Proiectul mai prevede ca Senatul poate refuza numirile, iar revocarea din functie se va face tot de catre Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM.Cu privire la modificarile aduse Legii 304/2004, initiatorii propun, printre altele, modificarea articolului 24, care urmeaza sa aiba urmatorul continut: "Art.24. - (1) Completele de 5 judecatori solutioneaza apelurile si cererile in cauzele judecate in prima instanta de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si judeca si alte cauze date in competenta lor prin lege, precum si ca instanta disciplinara. (2) Apelul prevazut la alineatul 1 nu poate fi declarat decat in favoarea inculpatului''.Modificarile aduse Legii 317/2004 se refera la articolul 70 alineatul 1: "Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs, pentru un mandat de 9 ani, dintre judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 12 ani in magistratura, care au cel putin grad de curte de apel sau parchet de pe langa curte de apel si au avut calificativul 'foarte bine' la ultimele trei evaluari".