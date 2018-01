UPDATE Administratia Prezindentiala a rectificat decretul privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru, care nu continea initial numele complet al europarlamentarului PSD, Vasilica Viorica Dancila

"Indreptarea acestei erori materiale nu este de natura sa afecteze continutul decretului emis si, implicit, valabilitatea acestuia", precizeaza Administratia Prezidentiala.Decretul de desemnare a Vioricai Dancila drept candidat la functia de prim ministru, publicat miercuri seara in Monitorul Oficial, nu continea numele complet al acesteia, in conditiile in care nominalizarea PSD la acest post se numeste Vasilica Viorica Dancila.Iata mai jos decret semnat de presedintele Klaus Iohannis si publicat initial in Monitorul Oficial:"Se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata".Decretul este semnat Klaus-Werner Iohannis.