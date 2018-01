Gelu Diaconu il acuza pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, ca ar fi initiatorul proiectului de lege care sterge obligatiile fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari care au construit "pe persoana fizica"

Diaconu acuzase miercuri seara ca o lege privind anularea unor obligatii fiscale, adoptata de Parlament la finalul anului trecut si promulgata in urma cu doua zile de presedintele Klaus Iohannis, sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare" Joi, acesta a revenit cu precizari, pe contul sau de Facebook , afirmand, printre altele, ca a primit amenintari si a fost sfatuit sa isi angajeze "bodyguarzi, data fiind miza enorma a hotiei incredibile cauzata de aplicarea Legii 29/2018 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de rechinii imobiliari 'pe persoana fizica'".Potrivit lui Gelu Stefan Diaconu, "la capatul firului initiatorilor sta de fapt ministrul (Ionut) Misa, in luna iunie (momentul initierii) acesta fiind secretar de stat responsabil cu legislatia in MFP".Cu stirea ministrului, proiectul se "serveste" unui parlamentar PNL, fost vicepresedinte ANAF si ulterior, director al directiei de legislatie din MFP. Este vorba despre parlamentarul PNL Bogdan Hutuca, unul dintre initiatorii proiectului de lege. "Ca acest parlamentar era un amic din Constanta al ministrului Misa este doar o coincidenta", noteaza, ironic, Diaconu."Guvernul si majoritatea parlamentara covarsitoare PSD achieseaza la hotie si asigura votarea legii, chiar daca ar fi putut-o bloca cu usurinta", adauga acesta, inainte de a concluziona: "Un exemplu clasic al hotiei transpartinice! Oamenii acestia ne considera pe toti niste prosti usor manipulabili".Proiectul a fost adoptat de Senat pe 7 noiembrie 2017 si apoi de Camera Deputatilor, decizionala, pe 21 decembrie 2017. Legea a fost trimisa presedintelui Iohannis pentru promulgare pe 30 decembrie 2017. Seful statului a promulgat-o luni, 15 ianuarie.Bogdan Hutuca a anuntat si el miercuri pe pagina sa de Facebook ca initiativa sa legislativa privind amnistia fiscala a micilor fermieri si a dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice a devenit lege."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat Legea privind anularea unor obligatii fiscale a unor contribuabili persoane fizice din domeniul agricol si al dezvoltatorilor imobiliari. Am initiat aceasta lege ca fiind singura solutie la o succesiune de situatii generate ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a rolului activ al ANAF.Pe scurt, o suma considerabila de contribuabili de buna credinta, mici fermieri si dezvoltatori imobiliari persoane fizice, vor incepe anul 2018 degrevati de impunerile masive ale ANAF pentru diferente de TVA sau impozit pe profit.Aceasta este prima initiativa legislativa, din actuala sesiune, a unui parlamentar din Opozitie, care devine lege, ea fiind votata cu doar trei abtineri in Camera Deputatilor si promulgata, ulterior, de presedintele Klaus Iohannis, pe 15 ianuarie", a notat Hutuca.