Coduri Galbene si Portocalii de viscol si ninsori: Drumuri inchise, mii de case fara curent electric

Iasi: Nu se fac cursuri in 21 de scoli din judetIn 21 de scoli din judetul Iasi nu se tin cursuri, pana acum peste 6.500 de elevi si profesori neprezentandu-se la ore din cauza conditiilor meteo, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ).Purtatorul de cuvant al ISJ Iasi,Sabina Manea, a declarat ca in 15 unitati cu personalitate juridica din judetul Iasi nu se invata, la fel si in alte sase structuri adiacente.Astfel, nu se fac ore de curs la Scoala Gimnaziala Ciurea, Scoala Gimnaziala Draguseni, Scoala Gimnaziala Poieni, Scola Profesionala Holboca, Scola Profesionala Madarjac, Scola Profesionala Tansa, Scola Profesionala Scanteia, Scola Profesionala Scheia, Scola Profesionala Coarnele Caprei, Scoala Gimnaziala Domnita, Scoala Gimnaziala Zmeu, Scoala Gimnaziala Crucea, Scoala Gimnaziala Larga Jijia, Scoala Gimnaziala Romanesti, Scoala Gimnaziala Tibana, Scoala Gimnaziala Horlesti, Scoala Gimnaziala Mironeasa, Scoala Gimnaziala Garbesti, FocuriMinistrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori."Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat situatii grave sau persoane inzapezite, localitati izolate, fara a avea acces la ele. Avem insa localitati unde alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului. Conform datelor din aceasta dimineata, aveam 132 de localitati din 13 judete unde alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta. Asta inseamna ca sunt afectati in jur de 32.000 de consumatori, insa cei de la Electrica ne-au anuntat ca lucreaza (...) cu 93 de echipe in teren", a declarat Carmen Dan, la videoconferinta cu prefectii organizata la sediul MAI.Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat joi ca se circula doar pe un fir intre statiile statiile Timisu de Sus si Darste, din judetul Brasov, in conditii de vreme nefavorabila, dar traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata la nivel national."La aceasta ora, echipele de interventie verifica sistemul de alimentare cu energie electrica pe firul II intre statiile Timisu de Sus si Darste, unde este semnalata o lipsa de tensiune in firul de contact, iar in intervalul orar necesar operatiunilor de verificare si interventie, traficul feroviar pe aceasta distanta se va desfasura doar pe firul I", se arata in comunicatul CFR SA.Totodata, CFR SA a anuntat ca, in cursul noptii de 17 spre 18 ianuarie 2018, circulatia feroviara a fost intrerupta temporar, de la ora 21.45 la ora 01.50, intre statiile Baile Tusnad si Tusnad Sat.In zona respectiva, angajatii CFR SA au intervenit pentru eliberarea liniei de cale ferata peste care s-au prabusit 11 copacii de pe versanti, dar si pentru remedierea deranjamentelor tehnice de la linia de contact. Circulatia a fost redeschisa la ora 01.50, iar cele cinci trenuri de calatori, care au stationat temporar in gari, si-au reluat traficul in conditii de siguranta.Pasagerii sunt rugati ca, inainte de plecarea la drum, sa se informeze telefonic la Gara CFR din localitatea de plecare pentru informatii actualizate despre mersul trenului cu care intentioneaza sa calatoreasca. De asemenea, calatorii se pot informa cu privire la ora de sosire/de plecare a trenurilor din garile Bucuresti Nord, Brasov, Craiova, Iasi si Timisoara pe site-ul cfr.ro.Autoritatile din comuna vranceana Vintileasca au decis sa suspende cursurile din cauza viscolului puternic. Inspectoratul scolar Judetean Vrancea a fost informat de aceasta decizie, cursurile urmand a se relua in functie de evolutia vremii.Potrivit primarului comunei Vintileasca, Georgica Spataru, in zona a nins abundent iar vantul viscoleste puternic zapada. Pentru ca in acest moment siguranta copiilor care vin la scoala, inclusiv cu microbuzul scolar, poate fi periclitata, autoritatile au decis suspendarea cursurilor.Cursurile vor fi reluate in functie de evolutia vremii.Tot in Vrancea, in noaptea de miercuri spre joi, un microbuz cu 18 oameni care plecasera de la Bacau si se indreptau spre Otopeni s-a rasturnat pe DJ205H, intre localitatile Domnesti si Paunesti.Potrivit IPJ Vrancea, soferul masinii, un tanar de 27 de ani a pierdut directia din cauza vitezei in curba, si vehiculul s-a rasturnat in afara soselei. Trei pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana a ajuns la spital. Ceilalti au stat cateva ore la sediul unei primarii, apoi au fost luati de un alt autobuz.In judetul Vrancea, nici o localitate nu mai este fara current electric la aceasta ora.IGPR anunta ca, din cauza conditiilor meteo, circulatia rutiera este oprita in judetele Harghita si Vaslui, iar in doua localitati au fost impuse restrictii pentru autovehiculele cu masa totala maxim autorizata mai mare de 7,5 tone.Astfel, in Harghita circulatia rutiera este oprita pe DJ 133 Ulieri - Oraseni, din cauza copacilor cazuti pe partea carosabila.In Vaslui, circulatia pe DJ 284 Arsura - Ghermanesti a fost oprita din cauza a doua autovehicule blocate si pe DJ 16 Arsura - Mihail Kogalniceanu din cauza unui microbuz blocat.Pe toate drumurile se actioneaza pentru deblocare, precizeaza IGPR.De asemenea, pe DN 22A intre localitatile Ciucurova (Tulcea) si Harsova (Constanta) a fost impusa restrictie de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxim autorizata mai mare de 7,5 tone.Din cauza vantului puternic, au fost inchise circulatiei fluviale si maritime toate porturile din judetul Constanta.Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau.Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte linii electrice sunt afectate partial si doua linii sunt afectate total. Un numar de 170 de posturi de transformare sunt nealimentate."Sase echipe intervin in teren pentru remedierea situatiei", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Oficialul ISU a afirmat ca mai multe sectoare de drumuri judetene au fost inchise preventiv. Este vorba despre: DJ 207, Padureni-Ilisesti de la km 24+700 la km 27+700, DJ 252 Ocheni-Gaiceana de la km 75+100 la km 85+100, DJ 252B Gioseni-Bazga de la km 16+200 la km 23+100, DJ 252F, Bartasesti-Brad de la km 17+300 - 19+944, DJ 156H, Runc - limita cu judetul Neamt de la km 6+500 la km 8+509 si DJ 156B, Blgesti-Basasti de la km 8 la km 14. Pentru toate aceste tronsoane de drum exista rute ocolitoare.Doua localitati din judetul Vaslui au ramas fara energie electrica din cauza unor defectiuni la retelele electrice, cauzate de ninsoarea abundenta si viscolul puternic, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului."Potrivit unei situatii furnizate de cei de la Delgaz Grid, localitaile Duda si Arsura au ramas fara energie electrica, iar Murgeni si Falciu sunt nealimentate partial. In total, sunt afectati peste 2.300 de consumatori. Doua echipe ale furnizorului de energie electrica sunt pe teren si intervin pentru remedierea problemelor aparute", a declarat purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.Joi, pana la ora 17,00, judetul Vaslui se afla sub avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a dispus asigurarea permanentei la toate primariile din judet pe perioada codului portocaliu.Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare, fiind afectati 11.642 de abonati.Pe toate drumurile din judetul Galati se circula in conditii de iarna. Soferii sunt sfatuiti sa nu faca drumuri decat daca este absolut necesar.Aproximativ 1.300 de familii din 42 de localitati din Braila sunt fara energie electrica, din cauza vantului puternic care sufla de peste opt ore, judetul fiind sub avertizare de cod galben de precipitatii abundente si vant puternic, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Dunarea, lt. col. Stefan Stoian,De la ora 5,00, cand s-a facut prima raportare, si pana la ora 8,00, numarul localitatilor fara energie electrica a crescut de la 33, la 42. Sunt avariate 15 linii electrice, iar 210 posturi de transformare sunt nealimentate cu electricitate.Pe drumurile nationale s-a intervenit cu 25 de utilaje si s-au imprastiat 10 tone de sare, iar in momentul de fata se circula in conditii de iarna. Nu s-au inregistrat autoturisme sau persoane blocate in trafic.Mai multe localitati din judetul Harghita sunt joi fara energie electrica, dupa ce caderile abundente de zapada au afectat liniile electrice, iar cateva trenuri au intarziere, tot din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca sunt nealimentate cu energie electrica localitatile Sanmartin, Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus, Imper, Iacobeni, Praid, Misentea si Hosasau.Sunt afectate de caderile de zapada doua linii de medie tensiune , 23 de posturi de transformare si 1.749 de consumatori.Ninsorile abundente au afectat si alimentarea cu energie a liniilor feroviare, circulatia trenurilor fiind oprita in timpul noptii, cateva ore, intre Miercurea Ciuc si Baile Tusnad, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.In prezent, mai multe trenuri care circula pe acest tronson au intarzieri, dar circulatia se desfasoara fara probleme deosebite.Si pe drumurile nationale si judetene din Harghita se circula in conditii de iarna, dupa ce in timpul noptii au fost unele probleme in zona trecatorilor montane, cauzate de masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua drumul.Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute in cursul noptii precedente.Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele meteo cinci linii de medie tensiune care alimenteaza localitatile Arefu, Bradu, Cotmeana, Moraresti, Mosoaia, Rucar, Salatrucu si Suici.Conform aceleiasi surse, alimentarea cu electricitate este intrerupta la 88 de puncte de transformare, fiind afectati 2.483 de consumatori.Echipele societatii furnizoare se afla in teren inca din cursul noptii, actionand pentru remedierea avariilor.Un sofer in varsta de 23 de ani a murit, joi, dupa ce noaptea trecuta, pe DN 73D, in localitatea argeseana Vulturesti, a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, autoturismul condus de tanar circula din directia municipiului Campulung Muscel catre satul Guzgana. Din primele cercetari a reiesit ca soferul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea soselei.Ranitul a fost preluat de o ambulanta si a fost transportat la spital, unde a murit in cursul diminetii din cauza leziunilor grave suferite.Politistii au deschis o ancheta, pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care s-a produs evenimentul rutier.(surse - Agerpres, news.ro)