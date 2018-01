Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii din penitenciare si a conditiilor de detentie a fost aprobat de Guvern. Este analizata masura bratarii electronice

Ministerul Justitiei ia in calcul introducerea in legislatia penala a masurii supravegherii electronice pentru a reduce supraaglomerarea din penitenciare, decizie care ar urma sa fie luata de catre judecatori, dupa modelul pedepselor cu suspendare, arata Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie care a fost aprobat an sedinta de miercuri a Guvernului, condusa de catre premierul interimar Mihai Fifor, potrivit news.ro.



Calendarul de masuri 2018 - 2024 a fost conceput in cadrul Grupului de lucru din care fac parte reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Directiei Nationale de Probatiune si prevede modificari legislative care urmaresc reducerea numarului de detinuti din penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea celor existente, functionarea sistemului de probatiune pentru facilitarea aplicarii sanctiunilor si masurilor comunitare care sa duca la reducerea populatiei penitenciare, implementarea programelor si strategiilor de insertie a persoanelor provenite din sistemul penitenciar, masuri de natura legislativa care sa asigure un recurs efectiv pentru vatamarea suferita, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu in bani, precum si introducerea supravegherii electronice (prin bratara electronica).

Potrivit Calendarului de masuri pentru solutionarea supra-aglomerarii din penitenciare, una dintre masuri este aceea a introducerii in lege a posibilitatii ca unii dintre condamnati sa fie supravegheati electronic, masura urmand sa fie dispusa de catre un judecator.

"Romania deruleaza o analiza cu privire la adoptarea unor modificari legislative (inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala) in vederea reglementarii supravegherii electronice a persoanelor fata de care s-a pronuntat o hotarare definitiva intr-o cauza penala. (...) Detinutii pot fi supravegheati electronic la distanta; sistemele pot fi folosite in cazul detinutilor care: participa la activitatile lucrative, educative, de asistenta psihologica, de asistenta sociala, in exteriorul locului de detinere; se deplaseaza pentru acordarea asistentei medicale la spitale/cabinete medicale situate in afara locului de detinere; beneficiaza de permisiunea de iesire din penitenciar etc. De asemenea, este in analiza si eventualitatea extinderii posibilitatii legale pentru luarea de catre un judecator a masurii supravegherii electronice drept forma de individualizare a executarii pedepsei, urmand modelul institutiei suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, respectiv o forma a liberarii conditionate" se arata in documentul citat.

Termenul privind aceasta posibila masura este semestrul al doilea al acestui an.