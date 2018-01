Fostul sef ANAF Gelu Diaconu semnaleaza ca o lege promulgata recent sterge obligatii fiscale pentru "smecheri" din imobiliare care au construit "pe persoana fizica" cvartale de blocuri in cele mai luxoase zone ale tarii

Vezi aici parcursul legislativ al Legii 29/2018

Ce spune insa fostul sef al Fiscului Gelu Diaconu cu privire la aceasta lege:

"Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu.Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile Racuci, Ion Stefan si Raluca Turcan.Proiectul a fost adoptat de Senat pe 7 noiembrie 2017 si apoi de Camera Deputatilor, decizionala, pe 21 decembrie 2017. Legea a fost trimisa presedintelui Iohannis pentru promulgare pe 30 decembrie 2017. Seful statului a promulgat-o luni, 15 ianuarie.De altfel, unul dintre initiatorii proiectului, Bogdan Hutuca, a si anuntat miercuri pe pagina sa de Facebook ca initiativa sa legislativa privind amnistia fiscala a micilor fermieri si a dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice a devenit lege."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat Legea privind anularea unor obligatii fiscale a unor contribuabili persoane fizice din domeniul agricol si al dezvoltatorilor imobiliari. Am initiat aceasta lege ca fiind singura solutie la o succesiune de situatii generate ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a rolului activ al ANAF.Pe scurt, o suma considerabila de contribuabili de buna credinta, mici fermieri si dezvoltatori imobiliari persoane fizice, vor incepe anul 2018 degrevati de impunerile masive ale ANAF pentru diferente de TVA sau impozit pe profit.Aceasta este prima initiativa legislativa, din actuala sesiune, a unui parlamentar din Opozitie, care devine lege, ea fiind votata cu doar trei abtineri in Camera Deputatilor si promulgata, ulterior, de presedintele Klaus Iohannis, pe 15 ianuarie", a notat Hutuca."Legea 29/2018 - o enorma hotie marca PSDZiua, ca hotii profesionisti, Dragnea&co au sters dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare! Ciudat si inexplicabil, presedintele Iohannis a promulgat aceasta lege!Acum doua zile a fost promulgata legea nr.29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale. Daca cititi textul legii, sunteti tentati sa credeti ca ar repara vreo nedreptate facuta vreunei categorii napastuita de contribuabili. Nici vorba de asa ceva!Poate fi un adevarat STUDIU DE CAZ despre cum PSD-ul legifereaza in Romania in beneficiul unui manunchi de smecheri, provocand pagube de sute de milioane bugetului de stat!Asadar legea amintita anuleaza impozitul pe venit, contributiile sociale si accesoriile aferente calculate de fisc pana la 1 iunie 2017 dezvoltatorilor imobiliari care au construit cvartale de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii: Bucuresti, marile orase, Mamaia, Navodari, etc.Acesti smecheri pentru a evita plata taxelor catre stat "au construit pe persoana fizica" platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale (vanzari case, apartamente, terenuri).Diferenta de taxare intre persoanele juridice (constructorii cinstiti) si acesti smecheri/persoane fizice este uriasa. Doar cu titlu de exemplu: de la 16% impozit pe venit la valoarea tranzactiei la 1% (sau2-3% pentru alte praguri valorice)!Cand eram seful fiscului am initiat controale care au reincadrat (perfect legal si echitabil fiscal) aceste tranzactii imobiliare ca activitate economica cu caracter de continuitate. Spre cinstea ANAF, aceste controale au continuat si dupa plecarea mea, identificand sume de valori foarte mari.Cu aceasta lege, Dragnea cu hotii lui sterge totul dintr-un condei!Dar nu se opresc aici. La presiunea baronilor PSD din judetele din campie, anuleaza, in art.3 al aceleiasi legi, TVA-ul datorat si accesoriile calculate pana la 31 decembrie 2016, pentru depasirea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA opozabila marilor proprietari de terenuri care si-au valorificat propria productie. In schimb, cei care cumpara produse agricole si le prelucreaza/consuma, la depasirea plafonului de TVA, au platit TVA, de 24-20-19-9% (in functie de perioada).Si uite asa baronii lui Dragnea sunt scutiti de facto. Inimaginabil!Va marturisesc ca, in in toti anii deloc putini in care am lucrat in structurile MFP, nu am mai vazut un caz mai flagrant de legiferare cu dedicatie si o paguba aferenta atat de certa adusa bugetului de stat.In timp ce pe smecherii lor ii protejeaza, milioane de contribuabili onesti sunt tarati de Misa si gasca lui pe la ghiseele ANAF.Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea.Dormi linistit, cititorule! Pablito lucreaza pentru tine!"