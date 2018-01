Victor Spirescu, primul roman care a "invadat" Marea Britanie, a murit intr-un accident rutier

Victor Spirescu, in varsta de 33 de ani, a devenit faimos dupa ce a fost salutat de catre deputatul labourist intr-un aeroport in 2014, dupa eliminarea legii care impiedica migrantii din noile state UE sa se mute in Marea Britanie.Tanarul, originar din Sibiu, a murit intr-un accident de masina care s-a petrecut la aproximativ doi kilometri distanta de casa lui din Milton Keynes, Buckinghamshire, in dimineata zilei de luni.Trupul neinsufletit va fi adus in Romania, urmand ca acesta sa fie ingropat in Bucuresti.