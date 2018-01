Si grupul civic #REZISTENTA critica decizia lui Iohannis privind premierul desemnat: Consideram ca nu PSD merita o noua sansa, ci Romania, domnule presedinte

Mesajul integral transmis de #REZISTENTA:"Grupul civic #REZISTENTA a luat la cunostinta cu dezamagire despre decizia presedintelui Klaus Iohannis de a desemna al treilea premier propus de PSD. Suntem constienti ca a fost o decizie dificila, cu multe variabile de luat in calcul, dar si cu asteptari uriase dintr-o anumita parte a societatii civile, acea parte care isi doreste o Romanie moderna, cu un stat de drept puternic si cu un parcurs european, acea parte a Romaniei care l-a votat pe Klaus Iohannis. Consideram ca nu PSD merita o noua sansa, ci Romania, domnule presedinte.In acest moment, devine evident ca cel mai mare castig al ultimului an este trezirea si implicarea in viata sociala si politica a unei importante parti a societatii care a inteles ca doar astfel se poate schimba ceva. Pe de alta parte, exista tentatia de a renunta, de a ne demoraliza in urma declaratiilor sau actiunilor unor politicieni de la care aveam asteptari. Daca deciziile acestora au fost bune pentru tara sau nu, istoria ne va arata.Grupul civic #REZISTENTA a investit prea mult efort si timp in ultimul an ca sa renunte acum. Vom continua sa militam cu si mai multa indarjire pentru transparenta, corectitudine si responsabilitate in politica romaneasca. Vom lupta pentru idealurile noastre alaturi de acei politicieni si acei cetateni din societatea civila care gandesc ca noi si impartasesc aceleasi idealuri. Miza noastra imediata nu s-a schimbat: luptam pentru o justitiei independenta si puternica. Pentru noi, cetatenii acestei tari, nu pentru un politician sau un partid anume.Ne vedem pe 20 ianuarie, la ora 18, in Piata Universitatii." Presedintele Klaus Iohannis a anuntat anterior ca a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila, nominalizata de PSD, pentru functia de prim-ministru , invocand Constitutia, deciziile Curtii Constitutionale si "aritmetica parlamentara".