Sase cetateni straini au fost condamnati de Tribunalul Constanta la aproape 20 de ani de inchisoare fiecare pentru trafic de droguri. Ei au introdus in tara 2,5 tone de cocaina

Tribunalul Constanta a dat miercuri decizia in dosarul celor sase cetateni straini, implicati in aducerea in Romania a unei cantitati de 2,5 tone de cocaina.Astfel, liderul gruparii, Mimoun Kaabouni, de origine marocana, cu cetatenie spaniola si olandeza, a primit o condamnare de 19,4 ani de inchisoare, cetateanul columbian Ramon Diego Narvaez a fost condamnat la 19,5 ani de inchisoare, lituanienii Audrius Laurincikas si Vygantas Gaidamavicius - 18,5 ani de inchisoare fiecare si ceilalti doi membri ai gruparii,Nerijus Mikailionis, Tadas Miceika, tot din Lituania, urmeaza sa execute o pedeapsa de 18,6 ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare la Curtea de Apel Constanta.Procurorii DIICOT au stabilit ca in perioada aprilie - iunie a anului 2016 barbatii respectiv au introdus in Romania, prin Portul Constanta, 2,5 tone de cocaina, ei ascuzand drogurile in spatii special amenajate ale unor containere. Astfel, ei au utilizat ca paravan operatiuni de import- export de aproximativ 320 de tone de banane aduse din Columbia in Romania.De asemenea, intre 21 - 29 iunie 2016, ei au incercat sa scoata din Romania cantitatea de droguri, aceasta urma sa ajunga in Europa de Vest."Pentru extragerea drogurilor, ei au inchiriat un depozit pe raza localitatii Eforie Sud, desfasurand aceste activitati la data de 27 iunie 2016 si la data de 29 iunie 2016, orele 20:00, moment in care procurorii D.I.I.C.O.T. impreuna cu ofiteri din cadrul DCCO au descins la acest imobil procedandu-se astfel la constatarea in flagrant a infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc", spuneau procurorii DIICOT. Anchetatorii au reusit astfel prinderea a cinci dintre cei sase membri ai gruparii. Tot in 29 iunie 2016, Mimoun Kaabouni a fost retinut de catre autoritatile spaniole in timp ce incerca sa paraseasca tara, pe aeroportul din Malaga, el fiind adus in Romania in septembrie 2016.Valoarea de piata a drogurilor se ridica la 625 de milioane de euro, afirmau procurorii DIICOT.