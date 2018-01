Trei rectori protesteaza fata de schimbarile anuntate privind conducerea Institutului Limbii Romane

Cei trei rectori arata, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Educatiei Liviu Pop, ca solicitarea de inlocuire a membrilor vine la doar un an de la intrarea in functiune a actualului Consiliu si afirma ca activitatea desfasurata in acest interval de catre membrii acestuia a avut efecte benefice pentru consolidarea eficientei si a prestigiului institutiei, conducerile universitatilor semnatare considera ca initiativa directorului Institutului Limbii Romane "este inadecvata, lipsita de temei", citeaza Agerpres."Universitatea din Bucuresti, Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara isi exprima surprinderea fata de solicitarea recent primita din partea conducerii Institutului Limbii Romane de a propune noi persoane pentru a face parte din Consiliul de coordonare al Institutului Limbii Romane, intentionand astfel sa ii modifice componenta. Avand in vedere ca solicitarea de inlocuire a membrilor vine la doar un an de la intrarea in functiune a actualului Consiliu si apreciind ca activitatea desfasurata in acest interval de catre membrii acestuia a avut efecte benefice pentru consolidarea eficientei si a prestigiului institutiei, conducerile universitatilor semnatare considera ca initiativa directorului Institutului Limbii Romane este inadecvata, lipsita de temei", afirma rectorii.Mai mult, acestia isi exprima adeziunea fata de proiectele propuse de actualul Consiliu privind reorganizarea ILR, "care se inscriu in linia durabila a activitatilor de promovare a limbii, literaturii, culturii si civilizatiei romanesti peste hotare".Rectorii Mircea Dumitru, Ioan Aurel Pop si Marilen Pirtea solicita public mentinerea in functie a Consiliului de coordonare, in actuala sa componenta."Tinand cont de toate aceste considerente, universitatile semnatare, in calitatea lor de structuri care recomanda membri in Consiliul de coordonare al Institutului Limbii Romane, doresc sa isi reconfirme sustinerea pentru actualul Consiliu si solicita public mentinerea in functie a acestuia in actuala sa componenta", sustin rectorii.