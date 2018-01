Fostul sef al Politiei Romane Bogdan Despescu, mesaj la final de mandat: Timpul va demonstra ca modul meu de actiune a fost corect

"Sunt constient ca eforturile noastre, ale celor pentru care meseria de politist este o vocatie, pot fi umbrite cu usurinta de comportamente izolate ale celor care nu au inteles ca uniforma de politist nu te pozitioneaza deasupra legii. Un astfel de caz, caruia i-am acordat o atentie deosebita, a fost relatat si in ultimele zile", spune Bogdan Despescu, referindu-se la cazul politistului de la Brigada Rutiera a Capitalei, Eugen Stan, acuzat de mai multe fapte de pedofilie.Bogdan Despescu spune ca a luat toate masurile ce se impuneau pentru gasirea agresorului si pentru tragerea la raspundere a celor care nu si-au respectat atributiile, precum si pentru stabilirea cauzelor care au dus la aceasta situatie. El afirma ca a dorit sa lase rezultatele anchetei sa lamureasca unele aspecte, nedorind sa dea curs discutiilor lansate in spatiul public."In ceea ce ma priveste, imi exprim convingerea ca timpul va demonstra ca modul meu de actiune a fost corect. De altfel, activitatea mea profesionala a fost intotdeauna caracterizata de respectarea legii, de integritate si echidistanta, iar unul dintre angajamentele asumate a fost toleranta zero fata de orice individ care a incalcat legea, indiferent de calitatea acestuia", mai spune fostul sef al Politiei Romane.De asemenea, el afirma ca, desi perioada sa de mandat a fost una grea, a fost, totusi, frumoasa, cu provocari si cazuri complexe rezolvate si ca, desi sistemul se confrunta cu deficit de personal, cetatenii nu au resimtit acest lucru, pentru ca politistii si-au desfasurat activitatea cu devotament si sacrificiu, iar rezultatele au aratat asta, criminalitatea de orice fel fiind cea mai redusa din ultimii 10 ani.Bogdan Despescu adauga, in finalul mesajului sau, ca stie ca munca de politist nu este una simpla, dar devine mod de viata atunci cand este facuta cu pasiune si cu respect fata de comunitate si fata de lege. El isi exprima increderea fata de politisti si ii roaga sa isi faci in continuare meseria cu profesionalism, indiferent de conjuncturi.In 9 ianuarie, dupa declansarea scandalului din Politia Romana generat de cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de schimbare din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. De asemenea, ea a propus inlocuirea acestuia cu Catalin Ionita. Propunerea a fost refuzata insa de Mihai Tudose, care i-a cerut lui Bogdan Despescu sa ii prezinte, in termen de saptamana, un raport.Ulterior, Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit, spunand ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ea si ca daca va fi lasata sa isi dea demisia o va accepta. Carmen Dan a refuzat sa demisioneze, iar acest conflict a generat decizia luata luni de Comitetul Executiv al PSD, care i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, acesta demisionand din functia de premier.