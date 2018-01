Timisoara: Primarul avertizeaza sute de proprietari din zona istorica ca vor plati 'taxa de paragina'

Primarul Nicolae Robu a declarat ca locatarii din aceasta zona nu prezinta niciun interes sa-si repare cladirile, cu toate ca primaria a deschis un proiect de 1 milion de euro prin care administratia poate executa reparatiile, pe principiul ''primul venit, primul servit'', in limita sumei, urmand sa recupereze 50% din costuri, insa nicio asociatie de proprietari ai cladirilor istorice aflate in paragina nu a prezentat documentatie eligibila.''Vine Capitala Europeana peste noi si trebuie sa ne prezentam impecabil. Daca in acest an nu se vor misca, in 2019 vom avea circa cinci sute de proprietari carora li se va aplica taxa de paragina. Este timp pe parcursul anului 2018 sa se instrumenteze documentele, astfel incat din 2019 sa nu mai scape nimeni dintre cei care nu se preocupa de cladirile pe care le detin. Noi nu ne putem prezenta in fata Europei, a lumii, cu cladirile istorice in paragina'', a declarat miercuri presei primarul Nicolae Robu.Edilul a mai anuntat ca avand legea de partea sa, primaria nu va cruta pe nimeni si nici nu va tine cont de invocarea lipsei banilor, intrucat cei care nu pot sustine financiar intretinerea imobilelor ultracentrale nu au de ales decat sa se mute in locuinte de care se pot ingriji. Altfel, se va merge pe calea legala pana la executarea silita.Timisoara de astazi este orasul cu cel mare patrimoniu de cladiri declarate monumente istorice din tara, circa 14.500, dar si unicul din Romania care are trei cartiere declarate monumente istorice, respectiv vechea vatra a Cetatii si fostele suburbii devenite astazi cartiere ale municipiului, Iosefin si Fabric.