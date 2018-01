DNA a extins urmarirea penala fata de Tel Drum: "A fost implicata in mod direct in activitatea grupului initiat in cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea"

Ce acuza procurorii:"In ceea ce privesteSe retine ca persoana juridica Tel Drum SA a fost implicata in mod direct in activitatea grupului initiat in cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Teleorman), in sensul in care, in jurul societatii Tel Drum SA au fost construite schemele frauduloase de obtinere a fondurilor publice.Concret, in interesul societatii Tel Drum SA si in derularea obiectului sau de activitate, au fost desfasurate urmatoarele actiuni care intra in scopul grupului infractional organizat:- privatizarea Tel Drum SA si transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judetean Teleorman in sfera de influenta si control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse;- instrainarea catre Tel Drum SA a unui utilaj (statie de mixture asfaltice) care fusese achizitionat de catre Consiliul Judetean Teleorman;- acordarea catre Tel Drum SA, in perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare si intretinere a structurii rutiere aflate in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, fara a exista o procedura concurentiala de atribuire, desi societatea comerciala devenise persoana juridica cu capital privat;- asigurarea castigarii de catre Tel Drum SA a contractelor de lucrari finantate din fonduri publice, prin influenta de care se bucurau membrii grupului infractional organizat, prin furnizare de informatii confidentiale privind licitatiile publice inainte de momentul publicarii anunturilor si prin inserarea conditiilor restrictive in caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judetean Teleorman l-a instrainat catre Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare in cazul lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene);- obtinerea, in mod preferential si fraudulos, de finantari din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae si obtinerea in mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false si inexacte, bani care ulterior erau directionati catre Tel Drum SA;- folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani catre alte societati comerciale controlate de suspecti si catre suspecti in mod direct.In ce privestecu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:La proiectul de reabilitare a drumului judetean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnata castigatoare a unei licitatii publice, in conditiile in care au fost inserate conditii restrictive care dezavantajau firmele concurente. Astfel, a fost obtinut un folos necuvenit pentru Tel Drum SA in valoare de 25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent in dauna bugetului public (diferenta dintre pretul ofertat de Tel Drum SA si pretul cel mai mic ofertat).La proiectul de reabilitare a drumului judetean DJ 506, printr-o schema infractionala similara, prin care, in plus, au fost falsificate si inlocuite date din documentatia necesara participarii la licitatie si a fost majorat artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnata castigatoare a unei licitatiei publice, in conditiile in care au fost inserate conditii restrictive care dezavantajau firmele concurente. Astfel, a fost obtinut un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferenta dintre devizul real prevazut in proiect si devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent in dauna bugetului public.In legatura cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infractiunilor fara aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanti ai societatii comerciale Tel Drum SA, suspectii Neda Florea si Pitis Petre.Savarsirea infractiunilor de complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu ar fi fost imposibila fara folosirea persoanei juridice Tel Drum SA in calitate de participant la licitatie; contractul (si inerent transferul sumelor) nu putea fi incheiat altfel decat prin angajarea Tel Drum SA ca parte contractanta, in derularea obiectului de activitate al acesteia, respectiv constructia si reparatia drumurilor.In ce priveste infractiunea deIn realizarea obiectului sau de activitate, pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, folosind patru societati comerciale cu comportament de tip fantoma, persoana juridica Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitis, in perioada 2010 - 2012, a simulat operatiuni de achizitie pe teritoriul national (purtatoare de TVA) in valoare totala de 3.228.293 lei, pe care le-a inregistrat in documentele contabile. In acest mod, suspecta Tel Drum SA s-a sustras de la plata sumei de 774.790 lei reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta operatiunilor comerciale. In aceeasi perioada, sumele aferente operatiunilor evidentiate cu societatile cu comportament de tip fantoma au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA in conturile bancare ale societatilor cu comportament de tip fantoma, fiind retrase in numerar la scurt timp dupa transfer si restituite (fara comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat initial.In cauza s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute aceasta, pana la concurenta sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat).Persoanei juridice Tel Drum SA, prin intermediul reprezentantilor sai legali, i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala, precum si continutul ordonantei privind dispunerea masurilor asiguratorii."