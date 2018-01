Ambasadoarea Frantei in Romania, in vizita de prezentare la Patriarhie: "Michele Ramis s-a interesat de evolutia proiectului Catedralei Nationale si a a apreciat rolul si influenta in societate a Bisericii Ortodoxe

"Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta diplomatica si universitara a ambasadoarei Frantei la Bucuresti. Excelenta Sa a multumit pentru primire si a adresat urari de bunastare, stabilitate si progres pentru credinciosii Bisericii Ortodoxe Romane", se arata in comunicat.De asemenea, potrivit sursei citate, "ambasadoarea Frantei a tinut sa precizeze ca participa uneori la slujbele de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, apreciind frumusetea cantarilor ortodoxe".Patriarhia mai mentioneaza ca ambasadoarea Michele Ramis "a subliniat faptul ca 2018, anul centenarului Statului Roman, trebuie sa fie un prilej de rememorare a puternicelor legaturi dintre Franta si Romania si de intarire a acestora", iar, in acest context, Preafericitul Parinte Daniel "a evocat la randul sau sustinerea romanilor de catre Franta in procesul formarii statale a Romaniei Mari si contributia civilizatiei franceze la fondarea invatamantului romanesc modern, precum si a evidentierii patrimoniului cultural romanesc in general".Mai mult, precizeaza Patriarhia in comunicat, ambasadoarea Frantei "s-a interesat de evolutia proiectului Catedralei Nationale si, de asemenea, a apreciat rolul si influenta in societate a Bisericii Ortodoxe Romane".