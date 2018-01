Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu/ In locul sau a fost numit Alexandru Catalin Ionita

Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat miercuri decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. De asemenea, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de sase luni, in functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat, a lui Alexandru-Catalin Ionita.Ambele decizii ale prim-ministrului interimar au fost luate la propunerea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, si vor intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial.Mihai Fifor, premierul interimar al Romaniei, a declarat, luni, in urma unei intalniri cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, va fi analizata cu foarte mare atentie in cursul zilei de miercuri si va fi luata o decizie.In 9 ianuarie, dupa declansarea scandalului din Politia Romana generat de cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de schimbare din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. De asemenea, ea a propus inlocuirea acestuia cu Catalin Ionita. Propunerea a fost refuzata insa de Mihai Tudose, care i-a cerut lui Bogdan Despescu sa ii prezinte, in termen de saptamana, un raport.Ulterior, Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit, spunand ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ea si ca daca va fi lasata sa isi dea demisia o va accepta. Carmen Dan a refuzat sa demisioneze, iar acest conflict a generat decizia luata luni de Comitetul Executiv al PSD, care i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, acesta demisionand din functia de premier.