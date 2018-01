Premierul interimar Fifor: Sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant/ Incercati sa nu avem niciun fel de problema

In momentul de fata sunt 23 de judete care se afla sub avertizare de cod galben de ninsori si de intensificari de vant, a anuntat premierul interimar Mihai Fifor la inceputul sedintei de miercuri a Guvernului. Fifor a cerut ministrilor sa fie atenti si sa incerce sa nu "avem niciun fel de problema"."Aseara am facut o analiza impreuna cu ministrul Carmen Dan la Ministerul de Interne si am evaluat situatia si nu cred ca sunt probleme. De asemenea, am tinut legatura in permanenta cu domnul secretar de stat Dragos Titea de la Ministerul Transporturilor. Insist in continuare sa fiti foarte atenti la ce se intampla si sa incercati sa nu avem niciun fel de problema", a spus Fifor.Ministrul energiei Toma Petcu si secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Dragos Titea au afirmat ca pana in prezent nu s-au inregistrat probleme in domeniul energiei si transporturilor.