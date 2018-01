Un agent de paza din Gara Deva a tras cu pistolul cu gloante de cauciuc pentru a indeparta mai multe persoane de un vagon plin cu fier si a ranit un barbat in zona capului

Potrivit unui comunicat de presa de miercuri al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, politistii Postului de Politie T.F. Deva au fost ca un barbat de 46 de ani din Deva a fost impuscat in timp ce traversa liniile de cale ferata ale Statiei C. F. Deva, pe sub vagoanele de marfa."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca in Statia C.F.R. Deva erau garate 30 de vagoane de marfa incarcate cu fier, care urmau a fi transportate de catre un operator privat de transport catre o societate comerciala din judetul Constanta. Unul dintre agentii de paza care asigurau paza garniturii de vagoane, un constantean de 26 de ani, a observat mai multe persoane in apropierea garniturii de vagoane, iar dupa ce le-a somat verbal, a efectuat un foc de arma in plan vertical cu arma neletala din dotare, cu cartuse cu gloante de cauciuc, pentru a indeparta respectivele persoane din zona vagoanelor", se arata in comunicat.Ulterior, barbatul de 46 de ani, din Deva, care traversase liniile ferate, a apelat numarul de urgenta 112 de la domiciliu, afirmand ca ar fi fost ranit de un proiectil tras de agentul de paza, solicitand deplasarea unui echipaj medical."Cand echipajul medical a ajuns la domiciliul acestuia, a refuzat acordarea de ingrijiri medicale sau internarea intr-o unitate medicala. Din primele verificari, echipajul medical a constatat ca barbatul prezinta o excoriatie de circa 1 cm. lungime, in zona superioara a scalpului", mai arata sursa citata.In cauza, politistii fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de uz de arma fara drept si lovire sau alte violente, urmand sa fie stabilite circumstantele exacte ale comiterii faptelor reclamate si dispunerea de masuri legale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Deva.