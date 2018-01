Constanta: O femeie a nascut in timp ce se afla la toaleta din curte, scapand nou-nascutul in hazna. Bebelusul a fost salvat de pompieri si dus cu un elicopter SMURD la spital

O femeie din Constanta a nascut chiar in timp ce se afla la toaleta din curtea casei, nou-nascutul cazand in hazna. Pompierii au intervenit imediat si au reusit scoaterea bebelusului care a fost transportat cu un elicopter SMURD la spital, informeaza news.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri, in localitatea Nicolae Balcescu, acolo unde o femeie a nascut in timp ce se afla in toaleta din curte, scapand astfel nou-nascutul in hazna.

Femeia a povestit echipelor de interventie ca a mers la toaleta, iar acolo a nascut, copilul cazand in hazna. Familia ei a alertat apoi autoritatie, la fata locului ajungand pompierii si elicopterul SMURD.

Pompierii au reusit sa scoata baietelul, iar acesta era in viata. El a fost preluat de elicopterul SMURD si transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.

De asemenea, femeia care a nascut, in varsta de 20 de ani, a fost preluata de o ambulanta pentru a fi dusa la spital.