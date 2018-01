Ministerul Afacerilor Externe propune rechemarea lui Daniel Mihai Rasica din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Rostov pe Don, Federatia Rusa, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern care va fi discutat in sedinta Guvernului de miercuri.Daniel Mihai Rasica a fost numit in 2015 consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Rostov pe Don, Federatia Rusa, prin Hotararea Guvernului 280/2015.Hotararea Guvernului urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.