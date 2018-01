Un cercetator roman din Marea Britanie a trimis in Romania o sesizare privind lucrarea de doctorat realizata de vicepresedintele CSM Codrut Olaru

​"Depun pe această cale o sesizare referitoare la un caz de nerespectare a standardelor de etică profesională de către Codruț Olaru, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a plagiat masiv teza de doctorat intitulată 'Particularitățile criminalității organizate în România', susținută în 2013 la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza" din Iași', se spune in sesizarea lui Dogaru.Sesizarea vine dupa ce PressOne a scris ca Olaru si-ar fi plagiat in totalitate teza de doctorat, copiind din diversi autori romani sau din surse onlince, afirma. Teza de doctorat a fost coordonata de actualul ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Cristian Dogaru a mai depus, de-a lungul timpului, sesizari si in privinta lucrarilor de doctorat realizate de Victor Obrea, Gabriel Oprea, Laura Codruta Kovesi, Robert Negoita si Florentin Pandele. Recent, el a contestat lucrarile de doctorat ale lui Florian Bodog si Serban Nicolae.