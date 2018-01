Legea prevenirii intra miercuri in vigoare

Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale dedicate informarii publice privind legislatia in vigoare, drepturile si obligatiile in desfasurarea activitatilor de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor. Aceste autoritati cu atributii de control au obligatia sa indrume persoanele interesate in vederea aplicarii corecte si unitare a prevederilor legale, urmand sa afiseze pe site-urile proprii spetele cu frecventa ridicata si solutiile de indrumare in aceste cazuri.In cazul constatarii savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in dispozitiile legale, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la care anexeaza un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. In aceasta situatie nu se aplica sanctiuni contraventionale complementare.Legea, initiata de Guvern si adoptata in decembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a fost ulterior promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.