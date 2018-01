Fifor, despre o eventuala demitere a lui Despescu: E o situatie pe care o s-o analizam maine si vom lua o decizie

Mihai Fifor, premierul interimar al Romaniei, a declarat, in urma unei intalniri cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, va fi analizata cu foarte mare atentie in cursul zilei de miercuri si va fi luata o decizie, scrie Agerpres. Totodata, intrebat daca el si Carmen Dan au discutat si posibilitatea demisiei acesteia sau despre faptul ca Valnetin Riciu, consilierul ei, este vizat de doua dosare penale, Fifor a spus "nu am discutat".





Intrebat dupa o vizita la MAI daca a discutat cu ministrul Afacerilor Interne despre o eventuala demitere a lui Despescu, Fifor a raspuns: "Asta este o situatie pe care o s-o analizam cu foarte mare atentie in cursul zilei de maine si o sa luam o decizie"





Acesta a subliniat ca a discutat cu "doamna ministru despre organizarea Ministerului", pentru ca exista un Cod galben de ninsoare.