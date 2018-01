 Premierul Shinzo Abe: Am ridicat obligativitatea vizelor in Japonia pentru cetatenii romani

Premierul Shinzo Abe a declarat in conferinta comuna cu presedintele Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni, ca Japonia a decis recent ridicarea obligativitatii vizelor de intrare in Japonia pentru cetatenii romani.





"Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea obligativitatii vizelor de intrare in Japonia pentru cetatenii romani si sper ca din ce in ce mai multi romani vor veni sa viziteze Japonia", a declarat premierul Shinzo Abe.





Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis la ora 16.00, la Palatul Cotroceni.