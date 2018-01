Melescanu, dupa ce Shinzo Abe nu s-a intalnit cu Mihai Tudose, care tocmai a demisionat: Japonezii au inteles foarte bine, au spus ca se intampla si in alte tari schimbari de guvern intempestive

Melescanu a recunoscut ca este vorba de o vizita "istorica", "singura vizita a unui premier al Japoniei in Romania din ultimii o suta de ani de cand s-au stabilit relatiile diplomatice".Cu toate acestea, "demisia dl premier Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire la nivelul guvernului ", in conditiile in care "din punct de vedere protocolar trebuie respectat nivelul de reprezentat", a argumentat acesta.In aceste conditii, delegatia nipona, condusa de un vicepremier, s-a intalnit cu vicepremierul roman Paul Stanescu, iar Shinzo Abe s-a intalnit doar cu presedintele Klaus Iohannis.Teodor Melescanu a precizat insa ca a discutat cu delegatia japoneza si acestia "au inteles foarte bine si chiar au spus ca se intampla si in alte tari schimbari de guvern intempestive".