Improbabila lupta a militarilor americani cu oile de la Deveselu, care activeaza senzorii de alarma: Inalta Curte este asteptata sa se pronunte miercuri asupra dosarului / Ciobanul cere despagubiri de 18.000 de euro

Cele circa 250 de oi ale lui Dumitru Bleja "au pascut fara nicio grija" timp de ani, inainte ca sosirea americanilor, la finele lui 2013, sa le complice viata, a povestit Alexandru Damian, primarul micii comune Stoenesti, vecina cu Deveselu.Deoarece "oile nu sunt ca oamenii. Nu respecta regulile, intra in zona de actiune a senzorilor de securitate, ating gardul si declanseaza sistemul de alerta", explica acesta.O problema pentru armata americana, care a ales aceasta locatie pentru a instala un sistem de aparare antiracheta al NATO in Europa, conceput pentru interceptarea rachetelor intercontinentale.Inaltul reprezentant al SUA la Deveselu a informat in 2014 ministerul roman la Apararii ca staulul pentru oi aflat la cateva zeci de metri de gard "afecteaza cerintele minimale de securitate si este incompatibil" cu functionarea instalatiilor.Saga judiciara care opune ministerul roman ciobanului dureaza de peste trei ani si miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie este chemata sa se pronunte pe acest dosar.Potrivit primarului, Bleja a cumparat in 2007 aproape un hectar de teren langa actuala baza din Deveselu unde a construit un an mai tarziu un adapost pentru oile sale, mult inainte de inceperea lucrarilor pentru constructia scutului. Acesta nu a obtinut insa - nici nu a solicitat - autorizatia de construire, asa cum prevede legea.Ciobanul de 63 de ani cere despagubiri de 18.000 de euro daca i se demoleaza constructia de 132 de metri patrati.Pentru primar, situatia este "jenanta". "Am semnat un tratat cu americanii si trebuie sa-l respectam", spune acesta.Fara sa comenteze pe marginea dosarului, Statele Unite lauda un "parteneriat puternic si continuu cu aliatii romani, care permite continuarea operatiunilor" la baza din Deveselu, potrivit unui purtator de cuvant al comandamentului sistemului naval american din Europa, Africa si Asia de Sud-Vest, Tim Pietrack.Baza din Deveselu, care face parte din scutul NATO, a fost inaugurata in mai 2016, starnind furia Rusiei, care o considera o amenintare pentru securitatea sa. Constructia sa a costat circa 800 de milioane de dolari.In Stoenesti, locuitorii sunt reticenti sa dea declaratii, "pentru a nu avea probleme" cu Bleja."Chiar si cand e vorba de constructia unei simple autostrazi, oamenii trebuie sa accepte conditiile autoritatilor" care se ocupa de expropieri, spune patronul unui bar."Nu poti sa te incapatanezi sa faci lucrurile doar dupa capul tau. Proprietarul trebuie sa ajunga la un acord cu unitatea militara si cu primaria", crede o pensionara, Nicoleta Nacu, 69 de ani. "In plus, despagubirile pe care le cere sunt exagerate, deoarece intregul adapost nu e atat de mare".Un consilier local il acuza pe Bleja ca a cumparat terenul si a construit adapostul "doar pentru a obtine despagubiri importante de la american"."Exclus", spune avocatul ciobanului, Serban Dinu. "Nimeni nu stia in 2007 ca Deveselu va fi ales pentru gazduirea scutului", a precizat el.In asteptarea verdictului, Bleja, care a refuzat orice solicitare de interviu, s-a retras cu oile sale la Caracal, orasul sau natal situati la circa 50 de km de Stoenesti.