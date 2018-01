Ce arata declaratiile de avere depuse de Vasilica Viorica Dancila: multe imobile, venituri mari si donatii generoase catre PSD

Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, detine o impreuna cu sotul sau Cristinel Dancila o avere insemnata. Au mai multe imobile in judetele Brasov, Dolj si Teleorman, conturi de zeci de mii de euro, dar si venituri mari. Astfel, Viorica Dancila isi permite sa fie generoasa cu PSD. Potrivit declaratiilor de avere, a cotizat la PSD cu 20.000 lei in perioada ianuarie-octombrie 2016, iar in mai 2014 a donat catre PSD 40.000 lei.Impreuna cu sotul sau, detine doua terenuri intravilane, unul de 544 mp in judetul Brasov si altul de 1.200 mp in comuna Giurgita, judetul Dolj. De asemenea, detine un teren agricol de 2 hectare in comuna Giurgita, Dolj.Sotii Dancila au doua apartamente, unul de 100 mp in Videle, Teleorman, si unul de 44 mp in Ploiesti. Mai au o casa de locuit de 140 mp in Giurgita, Dolj, si o casa de vacanta in judetul Brasov.Detine un autoturism Volkswagen Passat fabricat in 2014.In ultima declaratie de avere (iunie 2017), sunt trecute conturi bancare in valoare de peste 68 mii euro, 17 mii dolari si peste 183 mii lei.Tot in ultima sa declaratie de avere, Dancila a mentionat ca indemnizatia anuala de europarlamentar a fost de circa 78 mii euro, iar sotul sau Cristinel Dancila a castigat din functia de manager la OMV Petrom 436 mii lei. La aceasta rubrica s-a strecurat si o greseala: in loc sa scrie "indemnizatie manager" in dreptul veniturilor obtinute de sot, a trecut "indemnizatie maneger".