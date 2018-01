DSP Suceava: Copilul de 2 ani care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii

Potrivit acesteia, in cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea, virusul, toti acesti copii nefiind vaccinati.Medicul epidemiolog a subliniat ca, in cazul rujeolei, eruptia cutanata apare mai tarziu sau poate sa lipseasca, anticorpii pot fi depistati in sangele bolnavului abia la 3 - 4 zile de la eruptie, ceea ce face aproape imposibil un diagnostic precoce de rujeola, insa el este contagios de la inceput."Aici este dificultatea cu rujeola, ca virusul se elimina masiv inca de la debut, insa anticorpii sunt depistati la 3 - 4 zile de la eruptie", a spus Catalina Zorescu, subliniind ca, in cazul copilului de la Mitocul Dragomirnei, nu exista contraindicatie definitiva pentru vaccinare si ar fi trebuit imunizat.Adjunctul DSP Suceava a facut apel la medicii de familie ''sa reevalueze contraindicatiile de vaccinare'' deoarece ''singura forma eficienta de prevenire a rujeolei este vaccinarea'.Copilul in varsta de 2 ani, din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei, a decedat pe 4 ianuarie, in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, declara atunci pentru Agerpres ca existau suspiciuni conform carora rujeola ar fi putut cauza decesul copilului, dar numai analiza probelor serologice prelevate si trimise la Bucuresti va putea confirma sau infirma un diagnostic. Potrivit lui Ardeleanu, baietelul decedat in SJU Suceava nu era vaccinat impotriva rujeolei.Copilul ar fi ajuns in Sectia de Pediatrie a SJU Suceava cu o stomatita, in ziua urmatoare a fost transferat in Sectia ATI, dupa ce starea sa s-a agravat, iar a treia zi dimineata a survenit decesul. ''A venit cu o stomatita aftoasa, dupa care s-a dezvoltat un sindrom respirator cu tuse, cu insuficienta respiratorie, cu scaderea saturatiei in oxigen. A fost pus pe terapie intensiva in Sectia de Pediatrie si starea de sanatate deteriorandu-se, a fost transferat in Sectia ATI unde, dupa toate eforturile depuse, a decedat'', a spus Ardeleanu.In ultimii doi ani, in Romania au fost diagnosticate cu rujeola 10.307 persoane si s-au inregistrat 37 de decese.