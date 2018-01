Sondaj: Cum se vor resimti schimbarile de la guvern in economie?

Participa la sondajul HotNews.ro: Schimbarile de la conducerea guvernului vor avea efecte pozitive sau negative asupra economiei?

Ce efecte va avea criza de la conducerea PSD si a guvernului asupra economiei tarii? In timp ce guvernantii persista ca situatia economica e buna, marti, la investirea lui Mihai Fifor ca premier interimar, presedintele Iohannis a avertizat in legatura cu "posibilele urmari economice negative ale acestei crize generate, iarasi, in interiorul PSD". Tot marti, euro a atins un nivel record in raport cu leul.