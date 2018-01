Interviul care a facut-o pe Viorica Dancila celebra la Bruxelles

Ce scria politico.eu in iulie 2017





Interviul acordat revistei Parlamentului European (intr-o traducere publicata de Romania Libera ).Viorica Dancila: Permiteți-mi să revin puțin și să descriu trei principii care mă conduc în activitatea mea politică, pentru că ele influențează, fără îndoială, ceea ce numiți "stilul meu politic". Aceste principii sunt echilibrul, inițiativa și comunicarea, deschiderea spre ideile altor persoane.Erau momente când trebuia să mă confrunt cu dificultăți, dar de fiecare dată am găsit puterea să mă ridic și să continuu. Fiecare dintre noi se confruntă cu astfel de momente. Ceea ce contează este găsirea puterii, în noi înșine, de a continua proiectele noastre, întotdeauna ghidate de principiile noastre.Îmi place să citesc și încerc să citesc ori de câte ori găsesc timp. Și cred că ceea ce citim, în ansamblu, ne influențează, ne modelează gândirea și de a vedea lumea, chiar și modul nostru de a trata dificultăți sau provocări.Nu am un model, în viață sau în politică. Am preferat să observ și să studiez realizările persoanelor pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei mele, să înțeleg punctele forte și slăbiciunile lor, să învăț din greșelile lor.Primul meu proiect politic a fost la nivelul administrației locale. Am muncit din greu și am învățat mult, în timp. Scena s-a schimbat de la nivel local la nivel european, însă tenacitatea și dorința mea de a lucra din greu și de a face schimbări pozitive au rămas aceleași.