Sindicatele din invatamant fac apel la PSD "sa identifice oamenii potriviti care sa faca parte din urmatorul Guvern"

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face apel la conducerea PSD "sa identifice oamenii potriviti care sa faca parte din urmatorul Guvern", iar "clasa politica sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor" din interiorul partidului de guvernamant.





"Avem nevoie de profesionisti care sa gestioneze cu atentie domeniile pe care le reprezinta. Credem, de asemenea, ca avem nevoie de continuitate in ceea ce priveste proiectele incepute, cel putin in sistemul de educatie.

Reamintim ca angajatii din educatie inca asteapta din partea Ministerului Educatiei rezolvarea mai multor probleme, dupa ce s-a stabilit ca in luna ianuarie sa inceapa demersurile in acest sens", scrie intr-un comunicat de presa FSLI.





"Viitorul Guvern trebuie sa gaseasca solutii pentru modificarea grilei de salarizare din Legea cadru 153/2017, in care este incadrat personalul didactic, avand in vedere diferentele uriase fata de alte categorii sociale, precum si modificarea Legii pensiilor", mai arata sindicalistii care fac apel si la Opozitie "sa dea dovada de interes fata de oamenii onesti si sa lase deoparte interesele personale".





Potrivit acestora, presedintele Klaus Iohannis este cel care trebuie sa dea dovada de echilibru, in aceasta perioada in care Romania are nevoie de stabilitate.