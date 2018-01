Cazul oilor care pun in pericol baza militara de la Deveselu a ajuns in presa italiana

La Stampa a scris intr-un articol de pe 15 ianuarie ca o baza de aparare antiracheta din Europa de Est este pusa la grea incercare de o turma de oi, care declanseaza in mod continuu sistemele de alarma.





"Acest lucru se intampla in Romania, la baza americana de la Deveselu, aflata in sudul tarii, cea care gazduieste sistemul de aparare antiracheta Aegis Ashore, indreptat impotriva rachetelor cu raza medie si scurta directionate spre centrul Europei. In ultima perioada insa, o turma de oi continua sa activeze sistemul de alarma al bazei, iar proprietarul animalelor nu vrea deloc sa-si mute animalele in alta zona", scrie La Stampa.





Ministerul Apararii si Consiliul Local Stoenesti au dat in judecata anul trecut un cioban, pentru ca adapostul oilor lui era situat la numai 30 de metri de baza militara, iar armata SUA sustine ca acesta "submineaza cerintele de securitate fizica minime" ale acesteia, este incompatibila cu operarea scutului antiracheta si pune Romania in postura de a incalca un angajament asumat printr-un acord international.





Oile, miscandu-se tot timpul, activeaza senzorii de la baza militara de la Deveselu.