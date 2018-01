MAI a primit solicitarea de declansare a cercetarii prealabile pentru chestorii Voicu Mihai Marius si Nicu Dragos-Orlando, in cazul politistului Eugen Stan

Ministerul Afacerilor Interne a primit de la IGPR solicitarea de declansare a cercetarii prealabile pentru chestorii Voicu Mihai Marius si Nicu Dragos-Orlando, iar aceste cercetari urmeaza a fi declansate. De asemenea, raportul inaintat vineri, 12 ianuarie 2017, de seful Politiei Romane premierului Mihai Tudose, va fi analizat de Corpul de Control al MAI.





MAI precizeaza ca au fost primite si doua rapoarte ale chestorului Nicu Dragos si comisarului sef Stefan Marius, de incetare a imputernicirii pe functiile ocupate in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.





Potrivit sursei citate, spre deosebire de modul in care au fost prezentate public aceste rapoarte (ca fiind rapoarte de demisie), consecintele rapoartelor de incetare a imputernicirii sunt, conform legii, acelea ca respectivii ofiteri vor reveni pe functiile de baza, ocupate in urma castigarii concursurilor, respectiv functii de adjunct in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.





In ceea ce priveste raportul apartinand sefului Politiei Capitalei, competenta legala de a se pronunta pe acesta apartine conducerii MAI. Fata de raportul adjunctului, urmeaza sa dispuna conducerea Politiei Romane, intrucat, potrivit legii, raporturile de serviciu ale acestuia sunt gestionate la nivelul acestei institutii.





Seful Politiei Capitalei, Dragos Orlando Nicolae, a demisionat din functie, alaturi de adjunctul sau, in urma scandalului politistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan.