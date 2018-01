SURSE Alina Bica ar fi plecat in Costa Rica. Ce spune avocatul fostului procuror sef DIICOT

Avocatul Alinei Bica a vrut astfel sa motiveze judecatorului absenta acesteia de la termenul de astazi din Dosarul 4397/1/2014 privind o despagubire acordata de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) catre Gheorghe Stelian. Informatia ne-a fost transmisa de martori care a asistat la sedinta de judecata a completului penal de fond de la ICCJ.Doru Traila, unul dintre aparatorii Alinei Bica, nu a dorit sa confirme aceasta vacanta in Costa Rica. „Aceasta informatie este una privata, tine de viata clientului, nu pot sa va dau informatii legate de aceasta intrebare”, a fost primul raspuns primit al avocatului. Cand i-am transmis ca aceasta informatie a fost facuta publica intr-o sala de judecata la ICCJ, Duru Traila a mai adaugat: „Nu pot comenta, dumneavoastra puteti lansa aceasta informatiile in mediile publice”.Conform unor surse de la ICCJ, avocatul Alinei Bica ar fi prezentat instantei documente in limba spaniola prin care aceasta se afla in Costa Rica si nu poate fi transporata in Romania. Mai mult, aparatorul ar fi sugerat ca Alina Bica a plecat in Costa Rica pentru a profesa ca avocat, asta pentru ca in Romania nu mai are acest drept. Cum documentele nu erau traduse in limba romana, instanta nu le-a luat in considerare.Potrivit surselor citate, judecatorii au ridicat anul trecut controlul judiciar asupra Alinei Bica, asa incat aceasta putea pleca din tara. Fostul procuror sef al DIICOT nu s-a mai prezentat la termenele proceselor sale din data de 4 decembrie, moment in care au fost amanate sedintele de judecata din cauza absentei sale.In decembrie 2014, Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, a fost trimisa in judecata in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Bica facea parte, la data faptelor, din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor de la ANRP, alaturi de Crinuta Dumitrean, fosta sefa a ANRP, Sergiu Diacomatu si Remus Baciu, fosti vicepresedinti ai institutiei, deputatul Catalin Teodorescu, Dragos George Bogdan, fost vicepresedinte al ANAF, Oana Vasilescu si Lacramioara Alexandru. Gheorghe Stelian si expertul evaluator Emil Nutu au fost, de asemenea, trimisi in judecata.Celalalt membru al comisiei, deputatul Marko Attila, va fi cercetat separat deoarece a plecat din tara. Ei sunt acuzati de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat despagubirea lui Gheorghe Stelian cu 89 de milioane de euro, pentru un teren din Bucuresti supraevaluat cu 62 de milioane de euro.In acest dosar a fost arestat si omul de afaceri Dorin Cocos, suspectat ca a solicitat 10 milioane de euro de la Gheorghe Stelian pentru a interveni pe langa comisia de la ANRP.