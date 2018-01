Salvamontistii reiau actiunea de cautare a turistului surprins sambata de avalansa in Bucegi

25 de salvatori montani din Prahova, Arges si Gorj au participat si luni la cautarea barbatului in varsta de 30 de ani, surprins, sambata, de o avalansa.Ei au fost ajutati de trei caini antrenati pentru salvari in avalansa. Doua dintre animale au fost aduse de catre salvamontistii din Arges, iar al treilea de la Gorj, a declarat seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc.Tanarul in varsta de 30 de ani din Bucuresti a fost surprins de avalansa sambata dupa-amaiza, in timp ce se afla in Masivul Bucegi impreuna cu alte patru persoane. Luni a fost a treia zi consecutiva de cautari fara rezultat. In prima seara de cautari, salvamontistii au gasit rucsacul si casca turistului.