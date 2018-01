Vremea se mentine geroasa astazi, dar de miercuri se incalzeste. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit news.ro.Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mai calsa dectt in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere.BANATIntervalul va debuta cu temperaturi relativ scazute, dar in limite normale pentru mijlocul lunii ianuarie, apoi, desi vor fi unele variatii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit. Astfel, in intervalul 17-21 ianuarie vor fi maxime de 4...9 grade si minime de -1...4 grade, in medie regionala. In perioada 22-25 ianuarie, temperaturile vor fi in scadere, apropiindu-se de mediile multianuale, cu valori in timpul zilei de 2...4 grade si in timpul noptii de -4...-2 grade. Pentru zilele de 27 si 28 ianuarie, meteorologii estimeaza o crestere a temperaturilor peste limitele climatologice ale ultimei decade de ianuarie. In perioada 16-17 ianuarie vor fi ploi, iar probabilitatea pentru precipitatii va creste si in intervalul 21-22 ianuarie.Intervalul celor doua saptamani de prognoza va debuta cu temperaturi relativ scazute, care se vor situa totusi in jurul celor specifice pentru mijlocul lunii ianuarie, apoi, intre 17 si 21 ianuarie, vor fi temperaturi peste normalul perioadei, cu maxime de 3...7 grade si minime de -2...2 grade, in medie. Ulterior, intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere, din nou apropiate de cele normale pentru perioada din an, cu o medie de 1...3 grade pe timpul zilei si de -6...-4 grade in timpul noptii. Estimarile pentru ultimele zile ale ale intervalului de referinta indica o incalzire a vremii, din nou cu valori peste norma. Precipitatii mixte se vor semnala in 16-17 ianuarie, iar probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou ridicata in perioada 21-23 ianuarie.Inceputul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasa in dimineata de 16 ianuarie. Apoi, pana in 22 ianuarie valorile termice, in crestere semnificativa, se vor situa in general peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de 2...7 grade si ale minimelor de -6...0 grade. Va urma o perioada mai rece in 23-24 ianuarie, cand vor fi valori medii, pe timpul zilei, in jurul a 0 grade si de -7...-5 grade pe timpul noptii. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinta sunt estimate temperaturi din nou in crestere. Precipitatii frecvente - predominant ninsoare, dar trecator si lapovita sau ploaie - se vor semnala in perioada 16-17 ianuarie. Probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou ridicata intre 21 si 23 ianuarie.Inceputul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasa, in dimineata de 16 ianuarie. Apoi, pana in data de 21 ianuarie valorile termice - in crestere - se vor situa peste cele obisnuite ale perioadei din an, cu medii ale maximelor de 2...6 grade si ale minimelor de -4...0 grade. Va urma o perioada mai rece intre 22-24 ianuarie cand vor fi valori medii diurne in jurul a 0 grade si nocturne de -7..-5 grade. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinta sunt estimate temperaturi din nou in crestere. Probabilitatea pentru precipitatii -predominant ninsoare, dar trecator si lapovita sau ploaie- se va mentine relativ ridicata in perioada 16-22 ianuarie.Vremea va fi rece la debutul intervalului, cu temperaturi diurne negative si o medie a celor nocturne de -6 grade. Apoi, valorile - in crestere semnificativa - vor caracteriza in general un regim termic peste cel specific perioadei; astfel, intre 17 si 22 ianuarie vor fi maxime de 4...8 grade si minime de -2...5 grade, mediat pe regiune. Dupa un interval scurt (23-24 ianuarie) cu o vreme mai rece, cu medii ale temperaturilor diurne de 2...4 grade si ale celor nocturne de -4...-2 grade, estimarile prognostice indica din nou o crestere a temperaturilor peste norma caracteristica ultimei decade de ianuarie. In perioada 17-18 ianuarie precipitatii mixte se vor semnala pe arii relativ extinse. Probabilitatea pentru precipitatii va creste din nou in zilele de 22 si 23 ianuarie.Intervalul celor doua saptamani de prognoza va debuta cu temperaturi scazute, local cu ger in nordul regiunii in dimineata de 16 ianuarie. Apoi, intre 17 si 22 ianuarie, regimul termic va fi caracterizat de valori peste normalul perioadei, cu maxime de 4...8 grade si minime de -3...2 grade, in medie. Ulterior, intre 23 si 25 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere, mai apropiate de cele climatologic specifice, cu o medie regionala a valorilor diurne de 1...3 grade si a celor nocturne de -6...-3 grade. Estimarile pentru ultimele zile ale intervalului de referinta indica o incalzire a vremii, din nou cu valori peste norma. La inceputul intervalului vor fi ninsori slabe (fulguieli) pe spatii restranse, iar in jurul datei de 17 ianuarie precipitatiile - ploaie, lapovita si trecator ninsoare - vor fi frecvente. Probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou mai ridicata in perioada 21-23 ianuarie.Inceputul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasa local in dimineata de 16 ianuarie in nordul regiunii. Apoi, temperaturile vor creste semnificativ, iar pana spre sfarsitul perioadei de referinta se vor situa in general peste normele climatologic specifice perioadei. Vor fi medii ale maximelor de 2...6 grade si ale minimelor de -4...0 grade, valori mai mici fiind posibile in perioada 24-25 ianuarie. La inceputul intervalului vor fi ninsori slabe, locale, iar in jurul datei de 17 ianuarie precipitatii mixte, moderate cantitativ se vor semnala pe arii extinse. Probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou mai ridicata in perioada 21-23 ianuarie.Vremea rece, local geroasa se va mentine la inceputul intervalului. Apoi, desi vor fi variatii de la o zi la alta, temperaturile se vor situa in general peste cele climatologic specifice perioadei, cu medii ale maximelor de -2...2 grade si ale minimelor de -7...-3 grade, valori mai mici fiind posibile in data de 18 ianuarie si in perioada 23-24 ianuarie. In intervalul 16-18 ianuarie precipitatiile vor fi frecvente, moderate cantitativ; vor predomina ninsorile, dar trecator pot aparea si lapovita sau ploi, la altitudini de sub 1400 m. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata si in perioada 21-23 ianuarie.