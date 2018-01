Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa desemneze un premier interimar, dintre membrii guvernului, dupa ce Mihai Tudose a anuntat ca nu asigura interimatul (Constitutie)

Mihai Tudose a declarat, la iesirea din sediul PSD, ca nu va asigura interimatul pana la numirea unui nou premier.Constitutia prevede, la articolul 106, ca "functia de membru al Guvernului inceteaza in urma demisiei, a revocarii, a pierderii drepturilor electorale, a starii de incompatibilitate, a decesului, precum si in alte cazuri prevazute de lege".In cazul in care "primul-ministru se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 106, cu exceptia revocarii, sau este in imposibilitate de a-si exercita atributiile", articolul 7 prevede ca "Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului ministru, pana la formarea noului Guvern".