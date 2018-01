Scrisoare deschisa a deputatului USR Tudor Pop catre premier, ministrul Sanatatii si presedinte CNAS: Cand medicina salveaza pacientul, birocratia romaneasca il ucide!

Deputatul USR solicita autoritatilor rezolvarea de urgenta a acestui caz, dar si includerea in lista de rambursare sau intr-un program national adecvat a tuturor categoriilor de materiale si aparatura necesare nutritiei parenterale totale la domiciliu, pentru a scuti statul roman de plata unor costuri enorme cu spitalizarea de lunga durata in Romania sau in alte state membre UE a pacientilor.Domnului Prim-Ministru, Mihai TudoseDomnului Ministru al Sanatatii, Florian BodogDomnului Presedinte al CNAS, Laurentiu MihaiCAND MEDICINA SALVEAZA PACIENTUL, BIROCRATIA ROMANEASCA IL UCIDE!"O situatie dramatica" - aceasta este formularea folosita de medicii francezi pentru a descrie cazul romancei Cristina Udrescu. O situatie in care medicina secolului 21 salveaza viata unei femei de 38 de ani, dar birocratia statului roman ii pericliteaza sansa oricarui viitor.Cristina Udrescu a fost operata in toamna lui 2016 de fibrom uterin in Romania. Ca urmare a acestei interventii si a antecedentelor de boala din copilarie, au aparut mai multe complicatii post-operatorii. Cristina a suferit 14 interventii chirurgicale in mai putin de sase luni! La final, din lungimea normala de 4 metri a intestinului subtire, Cristina a ramas cu doar 30 de centimetri si un diagnostic de sindrom Bowel de intestin scurt permanent cu insuficienta intestinala cronica.In aprilie 2017, Cristina Udrescu a fost transferata la Spitalul Beaujon - Clichy din suburbiile Parisului, unde a trecut printr-o interventie chirurgicala de 8 ore pentru restabilirea continuitatii digestive. Interventia a fost un succes si evolutia Cristinei a fost pozitiva. Cu toate acestea, viata ei depinde de hranirea artificiala administrata printr-un cateter sau, in termeni de specialitate, alimentatie parenterala totala.Sistemele medicale moderne incearca nu doar sa tina pacientul in viata, dar si sa-l redea unei vieti independente si cat se poate de normale. In spitalul parizian, Cristina Udrescu a fost instruita cum sa-si administreze singura tot tratamentul necesar, inclusiv alimentatia parenterala totala la domiciliu. Acest lucru ii ofera nu doar independenta si demnitate, dar o si protejeaza de riscurile infectioase aferente unei spitalizari indelungate si reduce costurile cu ingrijirea ei medicala. In aceste conditii, pronosticul Cristinei este unul optimist.Dar..Alimentatia parenterala totala la domiciliu nu este asigurata/decontata de sistemul romanesc de asigurari medicale. Asta desi alimentatia parenterala totala este finantata integral daca se petrece in spital, prin fondurile Programului Actiune Prioritara Anestezie-Terapie Intensiva. Cu alte cuvinte, acest tratament esential este asigurat de statul roman doar daca este administrat unui pacient in spital, dar nu si la domiciliu.Daca sistemul francez invata pacientul cum sa-si administreze singur acest tratament pentru a-i creste independenta (Cristina Udrescu poate umbla normal, poate desfasura diferite activitati fizice usoare, etc), sistemul romanesc blocheaza acest tip de pacienti in spital, intr-o stare de dependenta si expusi zilnic riscului infectiilor intra-spitalicesti.In ultimele 6 luni, Cristina Udrescu a transmis autoritatilor romane mai multe solicitari de solutionare a problemei. Acelasi lucru l-au facut si medicii care o trateaza si conducerea spitalului parizian Beaujon - Clichy.Comisiile medicale de specialitate din Ministerul Sanatatii (ATI si gastroenterologie) au avizat si aprobat la randul lor faptul ca unicul tratament posibil si recomandat in acest caz este alimentatia parenterala totala la domiciliu.Ministerul Sanatatii a admis, printr-o adresa oficiala in iulie 2017, ca "problema ridicata nu este una izolata, mai multi pacienti pot avea indicatie de alimentatie parenterala totala de durata" si ca "problema este de mare urgenta, importanta si gravitate".Cu toate acestea, 6 luni mai tarziu niciuna din autoritatile responsabile - Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - nu au intreprins vreo actiune concreta de rezolvare a problemei. In prezent, Cristina Udrescu este internata in continuare in spitalul din Franta, costurile spitalizarii sale fiind mult mai mari pentru statul roman decat daca i s-ar acoperi tratamentul la domiciliu in Romania.Date fiind faptele de mai sus si lentoarea birocratiei medicale romanesti nociva atat pentru sanatatea pacientilor cat si pentru administrarea eficienta a fondurilor publice existente:Va solicitam de urgenta includerea in lista de rambursare sau intr-un program national adecvat a tuturor categoriilor de materiale si aparatura necesare nutritiei parenterale totale la domiciliu.Aceasta masura este cea mai logica din punct de vedere economic, scutind statul roman de plata unor costuri enorme cu spitalizarea de lunga durata in Romania sau in alte state membre UE.Mai important, in lipsa implementarii de urgenta a modificarilor necesare, demnitatea si dreptul la viata normala a unui pacient si cetatean roman sunt incalcate.Va reamintim ca acest cetatean si-a achitat de-a lungul anilor, cu corectitudine, toate contributiile pentru asigurarea medicala publica tocmai pentru a beneficia de protectia acestei asigurari in cazul unei conditii medicale grave. Autoritatile romane au datoria sa respecte si sa satisfaca contractul incheiat.Nu ca o favoare, ci pentru ca sanatatea este un drept!Dreptul Cristinei Udrescu si dreptul oricarui roman aflat in nevoie din cauza bolii.Domnule Prim-Ministru, domnule Ministru al Sanatatii, domnule Presedinte al Casei Nationale de Asigurari, prin pozitiile de frunte pe care le ocupati, aveti datoria morala si legala de a proteja sanatatea si viata tuturor cetatenilor romani. Nimeni nu ar trebui sa faca exceptie.Am toata increderea ca veti intelege gravitatea situatiei descrise si urgenta rezolvarii ei.Oricand este necesar, va stau la dispozitie pentru lamuriri suplimentare.Cu stima,Tudor Rares PopDeputat USRMembru in Comisia pentru Sanatate si Familie