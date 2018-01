BAC 2018 Modele de subiecte pentru probele scrise din vara 

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala au fost construite in functie de trei cerinte: formulare clara, precisa si in stricta concordanta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea de a fi rezolvate in 120 de minute.





Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru Bacalaureat 2018 au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizare si de abstractizare a candidatilor. De asemenea, vizeaza cuprinderea echilibrata a materiei studiate, solicitandu-se demonstrarea competentelor prevazute in programele de examen, respectiv incadrarea in timpul prevazut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul 2017 nu au fost operate modificari in structura subiectelor.

Descarca mai jos modele de subiecte pentru competentele lingvistice si digitale ale examenului de Bacalaureat 2018

BAC 2018 Model Subiecte Biologie vegetala si animala

BAC 2018 Model Subiecte Logica





Calendarul examenului de Bacalaureat 2018 - Sesiunea iunie-iulie 2018





29 ianuarie-2 februarie 2018 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

25 mai 2018 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12 -13 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

14 -15 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

16 , 19-20 februarie 2018 Evaluarea competentelor digitale - proba D

21 -22 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

25 iunie 2018 Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa

26 iunie 2018 Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa

27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa

28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa

4 iulie 2018 Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)

5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestatiilor

9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor finale









Sesiunea august-septembrie 2018









10 -13 iulie 2018 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente

20 august 2018 Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa

21 august 2018 Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa

22 august 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa

23 august 2018 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa

24 , 27 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

28 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

29 -30 august 2018 Evaluarea competentelor digitale - proba D

30 -31 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

1 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,0016,00)

2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestatiilor

6 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor finale

NOTA: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor