Una dintre mizele de la Ministerul de Interne: schimbarea sefului de la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor

Astfel, Romania risca sanctiuni financiare pentru ca nu a transpus in legislatia interna normele europene pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a terorismului, scria Rise Project in septembrie 2017. E vorba despre o directiva aprobata de Parlamentul si Consiliul UE pe 5 iunie 2015 si care trebuia transpusa si in Romania pana pe 26 iunie 2017. Proiectul legii a fost realizat de Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, dar este incert momentul aplicarii sale efective, dat fiind ca, dupa intrarea in vigoare a legii, Oficiul trebuie sa elaboreze si un regulament de aplicare.Or, in acest moment plenul Oficiului, adica organul colectiv de decizie, este blocat de facto, dupa cum arata sase dintre membrii plenului intr-o sesizare adresata Secretariatului General al Guvernului. In aceasta sesizare, cei sase membri (reprezentanti ai BNR, Parchetului General, Ministerului Justitiei si altor institutii) reclama blocarea efectiva a activitatii plenului in urma unui Ordin semnat in 27 decembrie 2017 de presedintele Oficiului, Daniel Staicu, cel care reprezinta Ministerul Afacerilor Interne la varful institutiei.Mai mult: cei sase membri ai plenului arata ca presedintele Daniel Staicu ar fi trimis la Guvern o varianta modificata a proiectului regulamentului de organizare a institutiei, varianta neaprobata de restul plenului.In urma acestor plangeri de la membrii plenului ONPCSB, premierul Tudose ar fi vrut schimbarea presedintelui plenului de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar ministrul Carmen Dan ar fi refuzat mutarea.