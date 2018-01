Socaciu, dupa ce a fost audiat in dosarul medicului Lucan: Ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine

Fostul deputat Victor Socaciu a afirmat luni, dupa la iesirea de la DIICOT, ca a fost audiat ca martor in dosarul medicului Mihai Lucan, caruia ii ramane recunoscator, relateaza Agerpres.





"Am fost audiat ca martor in procesul profesorului Lucan, caruia ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine. In ceea ce priveste discutiile pe care le-am avut cu domnul procuror, le-am avut aici la DIICOT, sunt lucruri pe care nu le pot discuta cu dumneavoastra", a declarat Victor Socaciu.





Victor Socaciu s-a prezentat luni dimineata la DIICOT pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare.





El a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca de catre medicul Lucan.





Recent, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu.





"Nu exista multi medici sau multi pacienti ai domnului Lucan care sa nu fi stiut cum stau lucrurile. Ceea ce nu stiu multi este ca politicieni si oameni cu influenta ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale domnului profesor, pentru ei insisi sau pentru apropiati. Domnul Alexandru Arsinel (actor, membru UNPR) si domnul Victor Socaciu (deputat PSD la acea data) sunt doar doua exemple. Sunt sute altele", declara atunci Voiculescu.





Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.





Dosarul a fost deschis de DIICOT in baza unui denunt formulat de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Pana in prezent, procurorii au audiat mai multe persoane in calitate de martori, printre care primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, si actorul Alexandru Arsinel.