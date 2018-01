Ministrul Educatiei a dispus un control in toate scolile din Bucuresti in care a intarziat salariul. Vom lua toate masurile sa nu se mai intample acest lucru

Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca a dispus un control in cele peste 60 de scoli din Bucuresti in care a intarziat plata salariilor cadrelor didactice, scrie Agerpres. De asemenea, acesta a mai spus ca va lua toate masurile sa nu se mai intample acest lucru.





"Stiu ca sunt cateva intarzieri salariale la cateva scoli din Bucuresti. Salariile trebuiau date vineri si se vor da doar astazi, fapt pentru care am cerut inspectorului general de la nivelul Inspectoratului Scolar Bucuresti sa efectueze un control in toate acele unitati scolare. Sunt cateva zeci de scoli - dar o zi conteaza foarte mult in viata fiecaruia si niste oameni care trebuiau sa ia salariile vineri vor beneficia de acest drept astazi si maine - si sa vedem cine se face vinovat de aceasta intarziere de doua zile, in asa fel incat sa luam masuri pentru a nu mai avea aceasta situatie. Discutam de 6.300 de scoli cu personalitate juridica la nivel national, din acestea, in peste 60 de unitati din Bucuresti nu s-au acordat salariile vineri, s-au dat astazi. Ca sa fim siguri ca pe parcursul anului scolar nu vom mai avea intarzieri, vom lua toate masurile sa nu se mai intample acest lucru. Si imi cer scuze de la colegii mei profesori, care au asteptat banii vineri si nu i-au primit decat astazi. Sper sa nu avem si maine intarzieri", a declarat Liviu Marian Pop.





Ministrul a spus ca este in contact permanent cu inspectorul general scolar din Bucuresti pentru a nu mai avea situatii de genul acesta.





In privinta reinceperii cursurilor in sistemul de invatamant preuniversitar, ministrul Educatiei a precizat ca nu au fost semnalate situatii exceptionale.