Melescanu: Ambasada Romaniei la Budapesta nu este pazita. Am facut apel la autoritatile ungare sa asigure integritatea si inviolabilitatea sediilor misiunilor si personalului

Ministrul de Externe, Theodor Melescanu, a declarat luni, la Antena 3, ca Ambasada Romaniei de la Budapesta nu este pazita, dar “am facut apel la autoritatile ungare sa asigure integritatea si inviolabilitatea sediilor misiunilor si personalului”, pentru ca “din pacate exista posibilitatea producerii acestor tipuri de accidente”. Melescanu a mai spus ca azi va avea o intrevedere cu Ambasadorul Ungariei la Bucuresti.





“Nu as spune ca a afectat securitatea si functionarea Ambasadei. Am cerut masuri sporite, pentru ca din pacate exista posibilitatea procedurii acestor tipuri de acceindete si am facut apel la autorităţile ungare să asigure inviolabilitatea şi integritatea sediilor misiunilor româneşti şi personalului”





Acesta a mai spus ca l-a chemat pe Ambasadorul Ungariei la Bucuresti, pentru a “discuta despre problemele cu care ne confruntam la Budapesta azi dupa-amiaza”.





Potrivit acestuia, Ambasada Romaniei din Budapesta nu este pazita.





“Personalul Ambasadei stie ca se bucura de imunitate, potrivit conventiilor internationale, isi face treaba in conditiile care sunt, cele mai bune posibile. Nu trebuie sa fie nimeni speriat, nu a intrat nimeni in Ambasada”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe.

Reamintim ca placa Ambasadei Romaniei din Budapesta a fost acoperit cu steagul Tinutului Secuiesc, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie, de catre membrii Miscarii celor 64 de Comitate.