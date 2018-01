Premierul Tudose iese public in conferinta de presa cu ministrul transporturilor, cu doua ore inaintea sedintei decisive a PSD. Tema: semnarea contractului pentru podul peste Dunare de la Braila

Premierul Mihai Tudose va face declaratii, impreuna cu Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la ora 14.00. onferinta comuna va avea loc la Ministerul Transporturilor si va viza semnarea contractului pentru proiectarea si constructia Podului rutier peste Dunare de la Braila. Aceasta iesire publica are loc cu doua ore inaintea sedintei decisive a PSD.Aceasta conferinta nu era in programul public al celor doi, fiind anuntata cu putin timp inainte de a avea loc.Podul peste Dunare de la Braila - "cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani" dupa cum sustine CNAIR a fost atribuit in luna octombrie anul trecut catre un consortiu format din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure Systems pentru circa 433 de milioane de euro.Alocarea bugetara pe 2018, insa, este de doar 23,8 milioane de lei, adica putin peste 1% din valoarea proiectului, in conditiile in care odata semnat contractul avansul trebuie sa fie de minim 15%.