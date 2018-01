Atac informatic asupra portalului instantelor de judecata, blocat din cauza numarului mare de cereri

"Portalul prezinta probleme de functionalitate si performanta cu caracter fluctuant. Cauzele acestora sunt in curs de investigare; pana la acest moment, am identificat atat un comportament nejudicios din partea unor utilizatori (de ex. lansarea de catre un utilizator a sute/mii de cereri simultan, cu ajutorul unor aplicatii construite in acest scop), cat si anumite defecte tehnice", se arata in mesajul Directiei tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei.Conform aceleiasi surse, in prezent se lucreaza pentru remedierea situatiei, utilizatorii fiind invitati sa descrie erorile intalnite prin email la adresa portal-instante@just.ro, pentru a ajuta la procesul de investigare.