Spania: Atacurile impotriva romanilor dintr-o mica localitate andaluza, alimentate de reactia primarului

Cu o săptămână în urmă, la Pedrera (5.200 de locuitori, Sevilla), un uşor accident în trafic între doi spanioli și trei români s-a transformat într-o luptă în care șoferul spaniol a fost rănit. După arestarea celor trei cetățeni români, circa 200 de vecini au ieşit în stradă și au răsturnat trei mașini ale unor români. După primul episod xenofob, a doua zi mulțimea a renăscut cu mai multă forță, iar seara a răsturnat alte șapte mașini ale unor români. În plus, exaltaţii i-au hărțuit și au strigat în fața caselor unora dintre ei și a casei parohului care a ajutat familiile cele mai nevoiașe și găzduieşte una dintre ele. Între un atac și altul, duminică dimineața s-a improvizat o întâlnire la porțile Consiliului Local și primarul, Antonio Nogales (IU/Izquierda Unida), cu un microfon în mână, a încercat să calmeze spiritele vecinilor. Timp de o oră, Nogales a recurs la ironii pentru a calma agresivitatea şi ura din ţipetele vecinilor. Dar a depăşit măsura:- Ucideți-i, aruncați-i, striga mulţimea.- Cum să-i aruncăm? Mergem să îi scoatem din case?", a răspuns primarul.- Da, au strigat în cor vecinii.- Bine, ajunge! Vorbiți cu comandantul [Gărzii Civile, prezent la adunare] să conducă avalanșa, și scoateți-i afară. Din partea mea, nu e nicio problemă. Credeţi că e bine aşa? Puteţi începe...Mai târziu, a intervenit comandantul: „Noi nu putem lua pe nimeni aşa. Acestor oameni trebuie să le arătăm că suntem într-o societate și trebuie să respecte legile la fel ca noi. Dar noi facem ce fac şi ei și suntem la fel de vinovați ca ei". În cadrul întâlnirii, primarul a explicat: „Celor ce ocolesc legea li se aplică legea(...) Dacă nu se întâmplă nimic, există oameni care ar dori să tragă. Cum să vă m ai spun? Asta e ceea ce vreţi să auziţi? Și eu aș vrea să văd oameni împuşcaţi, mi-ar plăcea să văd asta. Vreţi să vă spun mai mult? Aş vrea să văd oameni împușcați şi gata. Dar ce să fac eu ?" La scurt timp, un vecin i-a spus primarului: "Problema nu este de a împuşca pe cineva". Și el a răspuns: "Sunt doar glume, e un fel de a spune". Dar vecinul care a înregistrat discuţiile cu telefonul mobil a editat scena, astfel încât au apărut doar 39 de secunde în care se repetă propozițiile despre împuşcare. Și videoclipul a devenit viral, cu mii de opinii. PSOE a cerut demisia primarului pentru declarațiile "incendiare", iar Nogales și-a cerut scuze pentru că nu şi-a măsurat "tonul ironic" al cuvintelor sale.Controversa privind declarațiile primarului a acoperit astfel problema de fond, o manifestare de rasism, care a izbucnit după un deceniu de coexistență. Primii români au venit la Pedrera odată cu boom-ul din construcţii, când mulți muncitori sezonieri au ajuns pe Costa del Sol pentru a lucra în construcții și domeniul a rămas fără mână de lucru. De atunci, aproximativ 15 familii au locuit în sat și în apropiere şi 200 de persoane lucrează aici ca muncitori, care vin în fiecare an din România.Ionuţ Bizga a ajuns la Pedrera la vârsta de 16 ani, iar acum lucrează cu soţia sa, Gabriela Cocilnău. Maşina lui a fost una dintre cele distruse. "Nu am avut niciodată probleme, și acum plătim noi, cei cinstiţi, pentru cei care au păcătuit. Tot ce vreau este să-mi câștig traiul și să-mi hrănesc cei patru copii. Acum fetele nu mai vor să meargă în parc", spune el. Bizga nu a putut identifica tinerii care și-au răsturnat mașina, pentru că aveau cagule.La câțiva metri de casa lui, Francisco, care evită să-şi dea numele real, a explicat faptele zâmbind și a recunoscut că a participat la ambele demonstrații, de sâmbătă și de duminică: „Nu suntem rasişti, dar peste tot e zarvă. Românii deranjează mult, fac jonglerii cu mașinile și se iau la harţă". Alături de el, partenera sa, Fatima, îl contradizice: "Este justificat ce s-a întâmplat sâmbătă, dar nu mi se pare în regulă rasturnarea maşinilor fără discernământ. În Casariche și Aguadulce [sate învecinate] nu mai sunt români, nu știu cum au făcut asta".Într-un supermarket din apropiere de strada Primero de Mayo, vecinele, care refuză să-şi dea numele, consideră că sunt regretabile episoadele rasiste, că au fost "încurajate" pe Facebook. "Acum se ascund", spune una, "deși este vorba de o minoritate". Garda Civilă a arestat patru persoane pentru participarea la răsturnarea vehiculelor și a denunțat șapte vecini pentru participarea la incidente și o a opta pentru incitare la ură prin intermediul rețelelor sociale. "Lansez acest mesaj, astfel încât toată lumea să știe că nu veţi scăpa, nu are rost să vă ascundeţi în grup, în mase sau pe rețelele sociale, pentru a încuraja ura și xenofobia", a clarificat reprezentantul guvernului la Sevilla, Ricardo Gil -Toresano.Printre cei mai trişti de izbucnirea rasistă este preotul Enrique Priego, aflat în Pedrera din 1969, pentru a fi fost alături de zilieri, împreună cu preotul Diamantino García. "După boom, acești oameni nu mai erau necesari la muncă și se credea că deranjează. Şi când se întâmpla câte ceva, fără dovezi, românii erau întotdeauna învinuiţi. Şi la acest sfârşit de săptămână a venit picătura care a umplut paharul". "Duminică după-amiază atmosfera era încinsă și am făcut apel către liderii Partidului Socialist (PSOE), pentru a-şi trimite consilierii în teren tot timpul, și pentru că fiind de stânga nu pot fi în fruntea unei astfel de mișcări rasiste și xenofobe. Și după ce au fost acolo, unii au venit pentru binecuvântare, dar nu am putut să mai rabd și le-am spus că sunt incompatibili și anticreștini".Purtătorul de cuvânt al socialiștilor, Luis Fernando, a declarat că edilii PSOE s-au retras "de la apariția primei altercații și au spus că astea nu sunt maniere". În orice caz, el avertizează: „Nu toți românii sunt răi. Nu a fost o altercație de vină, ci nesiguranţa, neajunsul circulației rapide a automobilelor, lipsa de civism, zgomotul și mirosurile urâte". Garda civilă va rămâne la Pedrera deocamdată, pentru a împiedica răspândirea violenței. Nogales conduce un consiliu cu numai două culori (7 edili ai IU, 6 ai PSOE), dar nu fără tensiuni. "Sunt foarte dezamăgit, după atâția ani, am făcut-o de oaie. Acum sper că apele vor reintra matca lor", spune preotul Priego, cu speranță și cu un gust amar.Polemica din jurul vorbelor primarului din Pedrera, Antonio Nogales, a determinat PSOE să-i ceară demisia, în timp ce acesta a refuzat să părăsească funcţia, deşi şi-a recunoscut greșeala de a fi răspuns în mod ironic unei mulțimi iritate. "Declarațiile mele am fost neinspirate. Este curios faptul că Veronica Perez [președinte al PSOE Sevilla] îmi cere să demisionez pentru că am spus că vreau să-i împușc, iar PSOE local îmi cere să demisionez, deoarece ei spun că îi protejez pe cetățenii români, că le dau mâncare, le plătesc lumina și chiria şi spun poliției locale să nu îi deranjeze(...) Consilierii socialiști au venit să spună că eu scot delincvenţii din închisoare".Perez a insistat că, "fără ironie sau cu ironie", "rolul pe care primarul trebuia să îl joace era calmarea tensiunii, iar discursul lui este suficient de grav pentru a i se cere demisia". Președintele socialiştilor din Sevilla a refuzat să comenteze prezența consilierilor PSOE la marșuri, "pentru că nu am nicio dovadă că au participat".Pentru a încerca să dea pagina, Nogales a cerut "izolarea celor violenţi" și o reflecție comună a vecinilor. "Îmi asum vina că poate că nu am avut grijă ca integrarea [vecinilor români] să se realizeze în cel mai bun mod". Între timp, Asociația pentru Drepturile Omului din Andaluzia (APDH) a criticat faptul că "o mână de oameni, profitând de circumstanțe specifice, a difuzat ura față de alteritate şi a răspândit mesaje cu un caracter clar rasist și xenofob în rândul populației". Cu privire la certurile politice, a nuanţat: "Trebuie să fim în gardă contra demagogiei politice care folosește fracturile sociale pentru a ajunge la putere și a pune în aplicare politici care subminează principiile fundamentale ale ființelor umane, cum suntem toți, nu sunt unii mai oameni decât alţii".