PressOne: Vicepresedintele CSM Codrut Olaru si-ar fi plagiat toata teza de doctorat. Lucrarea este coordonata de Tudorel Toader

Potrivit PressOne, cele aproape 250 de pagini ale tezei de doctorat semnata de Codrut Olaru sunt copiate din autori romani sau din surse online.

Propriu-zis, lucrarea ar fi o simpla inventariere a unor tematici cum ar fi traficul de droguri sau de persoane, terorismul, criminalitatea informatica sau spalarea banilor.

Teza nu propune o metodologie de cercetare, nu are un corpus de cercetare si nici o parte propriu-zisa de cercetare.

De asemenea, desi a fost sustinuta in 2013, cele mai multe referinte bibliografice din teza au aparut pana in anul 2009.

Olaru ar fi citat autori la notele de subsol prin "op.cit" (opera citata anterior), desi acestia erau mentionati pentru prima data.

Teza procurorului, sustinuta in 2013, cand Codrut Olaru era adjunct al procurorului general al Romaniei, a fost coordonata de actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, pe cand acesta era decanul Facultatii de Drept de la Universitatea din Iasi si judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR).

Din comisia de sustinere a tezei sale au facut parte, ca referenti, profesorul Constantin Mitrache si profesorul Anastasiu Crisu, ambii de la Universitatea din Bucuresti, si profesorul Vasile Pavaleanu, de la Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava. Presedintele comisiei a fost conferentiarul Tudor Plaesu, de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.

De unde a copiat Olaru

Codrut Olaru copiaza, printre altele, fara sa citeze, din cartea "Cunoasterea crimei organizate", scrisa de Damian Miclea si publicata in 2001 la editura Pygmalion.

Continutul paginilor 5 si 6 apare in referatul "Organizatii criminale", postat in aprilie 2006 pe site-ul referat.clopotel.ro.

Paginile 16 si 17 (corespondent in carte) sunt copiate din volumul "Criminalitatea organizata si spalarea banilor", scris de procurorul Gheorghe Mocuta.

Olaru ar fi copiat de la Mocuta inclusiv notele de subsol.

Acesta a mai copiat din articolul "Colonialismul modern", semnat de Dumitru Mazilu, din volumul "Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor", semnat de fostul chestor de Politie Costica Voicu, impreuna cu Adriana Voicu si Ioan Geamanu, dar si din alte articole, referate, inclusiv din diverse legi sau Hotarari de Guvern.

Contactat de Pressone pentru un punct de vedere, vicepresedintele CSM, nou ales in aceasta functie in 5 ianuarie, a declarat ca lucrarea ii apartine in intregime si nu a fost scrisa de nimeni altcineva.





"In conditiile in care parerea dumneavoastra este deja formata, orice discutie este inutila. Puteti sa confirmati ca m-ati sunat, dar nu fac niciun fel de comentariu. O sa vedem mai departe care e dezvoltarea subiectului. Categoric exclud o astfel de prezumtie pana una, alta. Indiscutabil nu a fost scrisa de altcineva. Eu am scris-o", a declarat Codrut Olaru pentru Pressone.