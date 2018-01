Placa Ambasadei Romaniei din Ungaria, acoperita cu steagul Tinutului Secuiesc

Placa de la poarta Ambasadei Romaniei din Budapestea a fost acoperita cu un steag al Tinutului Secuiesc, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie, de catre membrii gruparii extremiste din Ungaria Miscarea celor 64 de Comitate, scrie deputatul PMP Marius Pascan pe pagina sa de Facebook.













"Un nou gest provocator si agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremistii unguri din ,,Miscarea celor 64 de Comitate" din Ungaria au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritatile Romaniei sa nu ramana intr-o expectativa lasa si sa reactioneze cu fermitate, pe cale oficiala, solicitandu-i premierului Ungariei, Viktor Orban, sa ofere cuvenitele reactii si aplicarea sanctiunilor legale. Astfel de actiuni sunt periculoase si se pot amplifica si radicaliza daca nu sunt stopate din fasa. Dar poate ca exista un interes chiar din partea Budapestei in a tensiona artificial relatiile bilaterale cu tara noastra si nu vad, chiar intr-o astfel de perspectiva, de ce am sta pasivi, cu capul plecat, in anul Centenarului Marii Uniri", a scris Marius Pascan pe Facebook.